Sanremo 2019, Rita Dalla Chiesa critica i conduttori: la replica di Loredana Berté

La sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa sabato 11 febbraio tra fischi e polemiche a causa della grande esclusione dal podio della super acclamata e favorita Loredana Berté, che nonostante le standing ovation durante le sue esibizioni sul palco dell’Ariston ha ottenuto un amaro quarto posto, preceduta da Il Volo, Ultimo e dal vincitore Mahmood.

Ad essere messi sotto accusa in queste ultime ore post Festival, non sono soltanto il sistema di voto e l’opportunità o meno della giuria d’onore – al cui interno vi sono personaggi che nulla hanno a che fare con il mondo della musica – bensì anche la reazione dei tre conduttori davanti ai fischi e alle rimostranze seguite alla sconfitta di Loredana Berté che per molti amanti della musica e non, meritava la vittoria.

Le parole di Rita Dalla Chiesa contro i conduttori di Sanremo e la replica della Berté

Tra le persone che si sono esposte in prima persona per sostenere la vittoria della Berté c’è stata anche la giornalista ed opinionista Rita Dalla Chiesa, che ha voluto dire la sua tramite un post pubblicato sul suo profilo nel noto social network di condivisione Twitter, dove senza tanti giri di parole ha puntato il dito e criticato la reazione avuta da Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio davanti ai fischi e alle proteste del parterre del teatro Ariston.

Cinque minuti di imbarazzo crescente, che i tre conduttori della kermesse musicale non hanno saputo gestire al meglio la reazione del pubblico presente, specchio di quel sentiment tanto diffuso anche nel resto d’Italia, che ha visto nell’esclusione della Berté come ad una grande ingiustizia. E’ stato evidente a tutti che i tre conduttori se da un lato non sapevano come mettere a tacere la crescente rimostranza della platea, dall’altro sembravano quasi trattenersi dal ridere apertamente per quanto stava accadendo, costringendosi a forza a mantenere un sorriso.

Un atteggiamento che è stato oggetto di critica da parte di Rita Dalla Chiesa che ha scritto in un post su Twitter: “Brutte le risate di chi era sul palco mentre il pubblico protestava per il 4° posto di Loredana Bertè“, ha twittato, in riferimento proprio ai tre conduttori. Parole che lasciano trapelare non solo la grande sensibilità della giornalista, ma anche la grande stima e rispetto che Rita Dalla Chiesa nutre nei confronti della rock star, considerata la vera vincitrice del Festival.

Nelle ultime ore è arrivato il tweet di Loredana Berté in risposta a Rita Dalla Chiesa: “Mi fa piacere questo tuo sentito coinvolgimento” – quindi ha proseguito scrivendo – “Ancora è indelebile in me il ricordo di quella bellissima giornata a casa mia con te e Fabrizio per quell’intervista meravigliosa che mi hai fatto. Siete sempre nel mio cuore”.

Niente polemica dunque per Loredana, che preferisce replicare con dei ricordi belli ed emozionanti, ringraziando così solo chi le ha voluto e le vuole davvero bene.