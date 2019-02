Sanremo 2019, Pio e Amedeo prendono in giro Matteo Salvini e lui risponde via social

Pio e Amedeo hanno risollevato gli ascolti alquanto disastrosi della seconda serata di Sanremo 2019 allietando il pubblico presente all’Ariston e i telespettatori da casa con alcune battute su Matteo Salvini. Tirando infatti in ballo il tema dell’immigrazione il duo comico poco dopo la mezzanotte, ha rievocato lo scontro tra Baglioni e il Ministro dell’Interno.

Come ben ricordiamo infatti Salvini aveva invitato il direttore artistico del 69esimo Festival di Sanremo a pensare esclusivamente alla musica senza occuparsi della politica soprattutto sul palco dell’Ariston. “Tu hai fatto uno spettacolo un po’ di tempo fa. E come ti chiamavi? Colonnello? Maresciallo? No, eri ‘capitano coraggioso’, proprio come quello là” hanno infatti chiosato Pio e Amedeo riferendosi a Salvini.

“Nello spot di Sanremo eri vestito da vigile, con la divisa. Sono tutti segnali, strizzi l’occhio. Ma lui non è rancoroso. Ora dice le più brutte cose, ma fra due-tre anni ti ama. Con noi meridionali ha fatto la stessa cosa, mentre ora ci vuole bene” hanno continuato i due mentre Baglioni sorrideva divertito. Inutile dire che l’ilarità del duo comico ha immediatamente trovato consensi positivi soprattutto nel pubblico che si è alzato in piedi applaudendo.

Solamente in finale i due hanno voluto anche dare un suggerimento proprio al direttore artistico in modo da farsi confermare anche per la 70esima edizione del Festival di Sanremo. “Devi dire questa frase, dilla tutta che Sanremo nel 2020 lo facciamo al 100%. Prima…?” hanno sottolienato i comici mentre Claudio, serafico, ha risposto “Gli italiani!”.

Nel frattempo Matteo Salvini, comodamente da casa sua, ha commentato in diretta il siparietto comico di Pio e Amedeo con un post molto simpatico sul suo profilo Instagram. Il Ministro dell’Interno infatti ha chiosato “Evviva Sanremo. Visto che parlano sempre di me, potevano almeno invitarmi per una cantatina!” e non è detto che forse proprio Salvini sarà ospite una delle prossime serate.