Sanremo 2019, Lorella Cuccarini attacca duramente la Rai dopo il ricordo dell’amico Fabrizio Frizzi: "Ipocriti…"

Il direttore di Rai1, Teresa De Santis, all’apertura della conferenza stampa di Sanremo, ha omaggiato Fabrizio Frizzi nel giorno in cui avrebbe compiuto 61 anni: “Volevo ricordare una cosa importante: il compleanno di Fabrizio Frizzi. Non potere avere Frizzi, ragazzo straordinario, nella Rai 1 che mi è stata affidata, è stata l’unica cosa che mi è dispiaciuta”. La sala stampa, come era prevedibile, non ha potuto fare a meno di alzarsi in piedi per un fragoroso applauso adornato da standing ovation.

L’evento è stato commentato via Twitter con sarcasmo ed amarezza da Lorella Cuccarini, grande amica di Frizzi. La popolare showgirl, utilizzando poche e semplici parole, ha messo in rilievo la insopportabile ipocrisia di un ambiente ingrato: la stessa ha sottolineato che, durante gli oltre trent’anni di attività sui canali dell’azienda di Stato, al celebre conduttore scomparso non è mai stata data la possibilità di condurre l’illustre kermesse canora.

“Standing ovation per #FabrizioFrizzi a Sanremo… ma in tanti anni non gli è mai stato proposto di presentarlo” ha scritto lapidaria. La Cuccarini ha anche aggiunto un hashtag, #manchi, per evidenziare ulteriormente l’affetto e l’amicizia che la legava a Fabrizio.

La ballerina e conduttrice aveva già precedentemente espresso il proprio diniego per l’ambiente reo di non aver sempre apprezzato e supportato il presentatore: all’indomani della sua morte aveva dichiarato che Fabrizio era una persona assolutamente speciale nella sua normalità e per questo era considerato da qualcuno “troppo per bene”.

L’ingessato Claudio Baglioni, durante la prima serata della 69mo Festival della canzone italiana, ha, logicamente, ricordato il presentatore di “Scomettiamo che… ?”: “Oggi Frizzi avrebbe compiuto 61 anni, ora per la prima volta non c’è. Oggi è il 5 Febbraio e per la prima volta lui non c’è. Il suo era un grande, curioso, ingenuo, bizzarro, sorriso. Lo voglio ricordare così come Modugno mentre canta volare”.