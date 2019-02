Sanremo 2019, la gaffe di Virginia Raffaele sui Casamonica: è polemica

Come da tradizione anche la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo è iniziata all’insegna delle polemiche, tra le critiche per alcune dichiarazioni del direttore artistico Claudio Baglioni circa alcune scelte governative relative alla questione migranti, ma anche la gaffe della co-conduttrice della kermesse musicale Virginia Raffaele sul clan dei Casamonica.

L’ironia è sicuramente la carta vincente del Festival di Sanremo, che quest’anno vede come co-conduttori due esponenti della comicità italiana, cioè Claudio Bisio – che con il suo primo monologo ha abilmente e sapientemente sdrammatizzato sulle polemiche create dalle dichiarazioni di Baglioni sui migranti – e Virginia Raffaele, che abbiamo già ampiamente apprezzato per le sue performance qualche anno fa proprio sul palco di Sanremo al fianco di Carlo Conti.

La gaffe di Virginia Raffaele sui Casamonica

Nelle ultime ore sul web gli utenti sono sempre più impegnati nel commentare quanto accaduto nel corso della prima puntata del Festival di Sanremo 2019, uno scambio di battute tra Claudio Bisio e Virginia Raffaele sull’outfit scelto dall’attore, durante il quale è stato – ironicamente – tirato in ballo il nome di uno dei clan malavitosi di Roma, cioè quello dei Casamonica.

La prima giacca indossata da Bisio sul palco del Festival di Sanremo ha catalizzato non poco l’attenzione dei telespettatori, grazie ai ricami verdi, nero e oro ed inserti lurex. Un outfit che è stato oggetto di non pochi commenti sui social e su cui ha ironizzato anche lo stesso co-conduttore che ha detto: “La mia costumista ha lavorato coi Casamonica“.

Anche Virginia Raffaele sembra divertirsi al suo fianco, e sulla scia della precedente battuta rilancia con delle parole che a detta di molti sono state a dir poco fuori luogo, cioè “Salutiamo i Casamonica“. La Raffaele si è resa subito conto di aver detto qualcosa di sconveniente, e ha cercato di correre ai ripari chiedendo immediatamente scusa per le parole detto. Anche in questo caso in suo aiuto è arrivato Claudio Bisio, che ha sdrammatizzato il momento dicendo: “Non preoccuparti, siamo registrati poi la tagliano“.

Le parole della Raffaele hanno generato un’immediata reazione da parte di alcuni utenti social, che hanno manifestato disappunto e sconcerto per lo scivolone della co-conduttrice del Festival, auspicando al contempo che cose del genere non accadano più in un programma della televisione di Stato.