Sanremo 2019: gag esilarante dei conduttori che si immedesimano nella Famiglia Addams

Un Festival di Sanremo sicuramente molto discusso e chiacchierato ma anche ricco di gag e di scivoloni che non si dimenticheranno facilmente. Fra i siparietti comici più riusciti nella prima puntata della 69edizione ce n’è stata una che ha visto protagonisti Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Rientrati infatti dai consigli per gli acquisti, i tre hanno iniziato a mormorare di una novità presente in rete da alcuni giorni ovvero una presunta somiglianza di conduttori con i protagonisti della Famiglia Addams. Ecco dunque che il mistero viene risolto nel momento in cui parte uno stacchetto musicale che non lascia spazio all’immaginazione.

Claudio Bisio, Virginia Raffale e Claudio Baglioni somigliano allo zio Fester, Morticia e al maggiordono Lurch come si evince anche dalle foto in sovraimpressione che dimostra le presunte somiglianze dei tre con i personaggi della serie seguitissima negli anni 80. I tre conduttori però ci tengono a precisare che non c’entrano nulla con la serie televisiva horror e per farlo capire ai telespettatori hanno deciso di riarrangiare il testo del jingle.

“Coi sguardi seducenti, noi siamo i conducenti di questo festivàl. E a parte la bravura, siam fighi da paura” intonano Virginia, Bisio e Baglioni divertendo tutto il pubblico presente in teatro e altresì quello a casa. Ma non solo perchè anche sui social moltissimi utenti hanno continuato a condividere la foto sovraesposta dei tre con tanto di commenti spiritosi ma soprattutto positivi.

La prima serata della kermesse canora si è infatti conclusa in orario e infatti i titoli di coda sono partiti intorno alle ore 01:15. Claudio Baglioni lo aveva reso noto già durante la conferenza stampa a tutti i giornalisti dove aveva altresì giurato che il Festival di Sanremo di quest’anno sarebbe stato sicuramente un successo dato soprattutto dai cantanti in gara e dalle loro bellissime canzoni.