Sanremo 2019, ecco chi saranno gli ospiti della kermesse

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - La conduzione di Claudio Baglioni del festival dell'anno scorso è stata una sorpresa e una rivelazione. Ha condotto un ottimo festival con belle canzoni, tra cui la vincitrice che è una vera e propria chicca. I cantanti in gara quest'anno abbracciano vari generi e sono apprezzati da tutti. Per quanto riguarda i super ospiti, sono un paio di anni che latitano ed è un vero peccato perché sarebbe un modo per farsi conoscere ancora di più. Vedremo cosa ha in mente Baglioni e il suo staff per quest'anno.