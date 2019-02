Sanremo 2019, clamorosa gaffe di Anna Foglietta al ‘Dopofestival’

L’attrice Anna Foglietta presente al Dopofestival assieme a Rocco Papaleo, si è resa protagonista di una gaffe alquanto importante che non è di certo passata inosservata ai tanti telespettatori e utenti del web. La conduttrice infatti, riferendosi al cantante Achille Lauro e alla sua canzone, ha voluto scrivere su una lavagnetta un messaggio.

Nulla di strano se non fosse per il fatto che nel suddetto messaggio c’era un errore grammaticale molto grave e che, specialmente al popolo di Twitter, non è andato giù. In moltissimi hanno bersagliato l’attrice per l’apostrofo tra “qual” ed “è” tirando anche in ballo l’Accademia della Crusca viste le polemiche dei giorni scorsi.

La frase incriminata è stata la seguente “Qual’è il tallone di Achille?” riferita proprio al cantante Achille Lauro intervistato proprio in quel momento dal collega Rocco Papaleo. Inutile dire che nel frattempo, specialmente sui social, moltissimi utenti sono insorti per attaccare Anna e il suo errore madornale.

“Qualcuno dia ad Anna Foglietta un manuale di ortografia e grammatica italiana”, “La Foglietta provoca l’Accademia della Crusca!” e ancora “Anna Foglietta, il tuo tallone d’Achille è sicuramente la grammatica” hanno infatti chiosato alcuni utenti infastiditi. Nelle ultime ore Anna Foglietta ha chiesto umilmente scusa giurando di non commettere mai più un errore del genere.

Purtroppo però anche il Dopofestival di Sanremo è stato molto criticato e sicuramente l’attrice non sarà l’unica ad essere presa di mira. Infatti sembrano esserci state moltissime polemiche durante la prima puntata della 69esima edizione del Festival di Sanremo come ad esempio la classifica che ha sollevato le ire non solo dei telespettatori ma anche del pubblico presente all’Ariston. Fortunatamente le esibizioni di Giorgia e Andrea Bocelli hanno entusiasmato moltissimo ma soprattutto sono riusciti ad intervallare le ventiquattro esibizioni dei Big presenti in gara che, da notare, hanno avuto moltissimi problemi con l’audio.