Sanremo 2019, Arisa dimentica le parole della sua canzone

La seconda puntata della 69° edizione del Festival di Sanremo, non è stata per niente semplice per Arisa, la nota cantante genovese, in gara con il suo brano “Mi sento bene”. Durante la sua esibizione nella puntata di ieri sera, mercoledì 6 Febbraio, la cantante ha avuto infatti un momento di perplessità e si fermata per qualche secondo. Tutto il pubblico, sia quello presente al teatro dell’Ariston che quello a casa, è rimasto piuttosto perplesso.

Infatti, Arisa non è la prima volta che si esibisce al Festival di Sanremo, ed essendo una cantante molto in voga negli ultimi anni, è abituata ad esibirsi davanti al grande pubblico. Tuttavia qualcosa l’ha fatta particolarmente emozionare, facendole dimenticare alcune parole del suo brano. La cantante infatti è rimasta molto colpita nel vedere che sulle prime note della sua canzone, tutto il pubblico ha iniziato a battere le mani.

“Sono rimasta incredula. Ho visto parte dell’Ariston che batteva le mani e per un momento ho dimenticato le parole. Troppo amore mi ha lasciato stupita” – ha rivelato Arisa a Francesco Facchinetti, inviato a Sanremo da parte della trasmissione “Vieni da me”, condotta da Caterina Balivo su Rai Uno.

Il brano portato in gara da Arisa, intitolato “Mi sento bene”, rispecchia particolarmente il momento che sta vivendo la cantante genovese, che di recente ha deciso di affidarsi ad un’altra casa discografica. Durante un’intervista rilasciata a “Sorrisi”, la cantante ha brevemente spiegato il senso della canzone che ha deciso di portare in gara al Festival di Sanremo.

“È il manifesto di quello che possiamo fare per sentirci bene con noi stessi. È una risposta a tutte le riflessioni e le domande che ci facciamo quando ci sentiamo in paranoia” – ha dichiarato ai giornalisti. Non resta che augurarle un buon proseguimento di gara al Festival di Sanremo 2019.