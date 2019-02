Sanremo 2019: anticipazioni sulla seconda serata del 6 febbraio

Dopo l’esordio ieri sera con la prima serata del Festival di Sanremo lo staff è già al lavoro per mettere a punto la seconda serata del Festival in onda stasera che vedrà alternarsi sul palco 12 tra gli artisti in gara assieme a tantissimi ospiti del mondo della musica e dello spettacolo.

Attesissimo Riccardo Cocciante, che torna all’Ariston dopo parecchi anni e tanti successi. Tornerà sul palco in qualità di ospite Fiorella Mannoia, due anni dopo la sua ultima presenza in gara con il brano “Che sia Benedetta”. Probabilmente l’Artista incanterà la platea con alcuni dei suoi grandi successi (alcuni dei quali portati in gara al Festival nel corso degli anni). Non è escluso anche che l’Artista approfitterà di questa occasione per cantare per la prima volta dal vivo il suo nuovo singolo “Il peso del coraggio” scelto per lanciare il suo nuovo album di prossima uscita.

Altro ritorno sul palco dell’Ariston per Marco Mengoni che canterà in duetto con Tom Walker il brano “Hola (I Say)” scritto tra gli altri da Mahmood, in gara al Festival con il brano “Soldi“. Ritorno sul palco dell’Ariston anche per Michelle Hunziker, dopo la sua trionfale presenza lo scorso anno in qualità di conduttrice. Quest’anno tra l’altro ritroverà un suo vecchio compagno di spettacolo, Claudio Bisio, con il quale ha presentato diverse edizioni di Zelig su Canale 5.

Sarà conferito anche un premio alla carriera a Pino Daniele, che verrà consegnato alle figlie Cristina e Sofia. Anche il cinema sarà rappresentato con la presenza di Michele Riondino e Laura Chiatti che presentanno il loro nuovo film “Un’Avventura” (dedicato a Lucio Battisti). Spazio alla comicità con la presenza di Pio e Amedeo.

Anche per questa seconda serata tanta carne al fuoco per vivere una lunga serata a suon di musica e spettacolo, con una durata che però dovrebbe essere inferiore a quella di ieri sera, così come Claudio Baglioni ha promesso in conferenza stampa.