"Sandokan", la serie televisiva con protagonisti Can Yaman e Luca Argentero

“Sandokan” è una serie che ha avuto per protagonista Kabir Bedi e che ha ottenuto grande successo in Italia. Oggi il mito di Sandokan e delle sue imprese leggendarie sta per rivivere in una serie televisiva e podcast con due protagonisti maschili che sono oggetto dei sogni di moltissime donne. Luca Argentero, reduce dal successo di “Doc” e Can Yaman, l’attore turco di “Daydreamer” appariranno sul set insieme. Vediamo come è nato il tutto e le riprese.

L’annuncio di questo appuntamento imperdibile è a opera di Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide. In base alle fonti ufficiali, Luca Argentero vestirà i panni di Yanez, mentre Can Yaman del ruolo principale, ovvero Sandokan. Bernabei ha parlato di questo progetto che è una collaborazione tra Luc Vide e Rtl 102.5. Oltre ad Argentero e Can Yaman, vi è anche Alessandro Preziosi per quanto riguarda il podcast.

Lo stesso Bernabei annuncia con queste parole il progetto “Can ha sposato il progetto. “Non è stato facile strapparlo ai tanti progetti in cui è impegnato in questo momento”. Luca Bernabei vuole portare questo progetto in televisione con gli 8 episodi della serie su Sandokan che verranno girati, salvo impedimenti, a partire dalla prossima estate.

Una serie scritta da Alessandro Sermoneta e Davide Lantieri che si ispira ai romanzi di Salgari da cui è stata tratta la figura di Sandokan. Il suo mondo è rivisitato in chiave moderna con l’aggiunta delle grandi eroine a cui sarà dato ampio spazio. Gli episodi che saranno 8 da 50 minuti ha già catturato l’attenzione di tantissimi media e broadcast sia internazionali che nazionali.

Per chi non lo conoscesse, Sandokan è un pirata malesiano che si batte contro il colonialismo inglese affiancato nelle sue imprese dall’amico Yanez e dall’amante Marianna insieme alle tigri di Mompracem. Uno sceneggiato che ha avuto grande successo nel 1976 con Kabir Bedi e di cui ne esistono varie versioni, tra cui una con il compianto Gigi Proietti.