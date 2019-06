Samanta Togni, ospite a Vieni da me: "Fabrizio Frizzi, un uomo di una bellezza umana incredibile"

Samanta Togni ha preso parte al programma Vieni da me, condotto da Caterina Balivo dove ha avuto modo di ripercorrere i momenti fondamentali della sua vita. La ballerina ha rivelato che, da bambina, le cadevano i capelli in quanto non mangiava abbastanza e uno dei motivi può essere stato legato alla separazione dei genitori.

La donna si è raccontata nel corso dell’intervista e ha rivelato di essere divenuta madre in giovane età, a vent’anni, e rivela di avere un rapporto speciale con il figlio: “Siamo cresciuti insieme“. La Togni ha vissuto momenti indimenticabili nelle numerose edizioni del programma “Ballando con le Stelle” condotto dalla presentatrice Milly Carlucci.

La ballerina detiene dei record importanti in quanto è presente nella trasmissione sin dalla prima edizione. Era il 2005 e in quell’anno ha avuto il piacere di ballare con Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso anno.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi, un signore della televisione

Samanta ha voluto esprime parole di affetto nei confronti di Frizzi che viene sempre ricordato dai milioni di telespettatori. Queste sono le dichiarazioni della ballerina: “E’ un uomo di una bellezza umana incredibile“. Ha sottolineato di aver iniziato il percorso con il conduttore e c’è stato un momento di commozione dopo aver ricordato una persona unica come Fabrizio Frizzi.

Caterina Balivo, dal canto suo si è detta orgogliosa di aver sempre ricordato nel corso di questa edizione di “Vieni da me”, il presentatore scomparso prematuramente. La Balivo ha conosciuto Fabrizio nell’anno in cui ha preso parte al concorso di Miss Italia e ha speso parole di affetto nei confronti del conduttore. Queste sono le dichiarazioni di Caterina che ha omaggiato Frizzi con un pensiero: “Sono fiera di aver condotto Vieni da me perché, ospitando tante persone, l’ho sempre potuto ricordare come se fosse ancora qua“.