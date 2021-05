"Salotto Salemi", Gaia Zorzi parla di Tommaso e si scusa con Giulia Salemi

Durante la sua esperienza al “Grande Fratello Vip“, Tommaso Zorzi ha potuto sempre beneficiare, seppure a distanza, del sostegno della sorella Gaia. Infatti sui social spesso e volentieri la giovane ha preso le sue difese, sostenendo tutte le amicizie nate nella casa e allontanando le malelingue.

Quindi, nonostante non abbia partecipato come concorrente del GF Vip, Gaia Zorzi è riuscita comunque a rendersi protagonista del reality show. Proprio per questo motivo Alfonso Signorini intervistato da Tommaso a “Il Punto Z” esprime il suo desiderio di poter vedere Gaia nella prossima edizione del reality.

L’intervista a Gaia Zorzi

Come già annunciato dalla conduttrice Giulia Salemi in queste settimane, Gaia è stata intervistata nella sua trasmissione “Salotto Salemi“. In questa circostanza, tra i vari consigli di make-up, si apre ai telespettatori parlando del rapporto con Tommaso: “Siamo entrambi molto simili per il senso dell’umorismo e la passione per le Kardashian. Però la differenza è in tutto il resto… se ci penso io sono fidanzata e convivo da tre anni lui super single e casi umani”. Nel corso della sua chiacchierata ricorda anche di aver ricevuto una brutta batosta in ambito sentimentale, ove rivela di essere venuta a conoscenza del tradimento del suo ex compagno con la sua migliore amica durante le vacanze alle Mykonos.

Successivamente, come riportato dal sito “BlogTivvu“, parla della sua famiglia svelando ulteriori dettagli sulla vita privata di Tommaso: “È molto protettivo ma pure io lo difendo specie adesso quando leggo certe cose. Siamo sempre stati vicini ed a scuola quando lo prendevano in giro mi sono sempre sentita chiamata in causa. Il primo dito medio l’ho fatto ad un ragazzo che prendeva in giro Tommy perché era gay”.

Nella parte finale, prima di concludere “Salotto Salemi”, Gaia ci tiene a scusarsi con Giulia Salemi per averla giudicata durante la sua partecipazione al GF Vip: “Mi dispiace averlo fatto”. Le scuse vengono immediatamente accettate da Giulia che chiude quindi questa presunta rivalità.