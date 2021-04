"Salotto Salemi" Dayane Mello fa una domanda molto intima a Giulia: la risposta imbarazzata

Un format del tutto nuovo è partito in queste ultime ore su Mediaset Play ed ha come padrona di casa l’amatissima influencer Giulia Salemi. “Salotto Salemi” infatti promette di essere un programma incentrato sulle interviste di personaggi famosi, di gossip, di leggerezza e spensieratezza, un programma condotto da giovani e destinato a un pubblico giovane.

La Salemi si dichiara pronta per questa nuova ed entusiasmante avventura. Proprio durante la sua prima puntata, per rendere le cose meno traumatiche e soprattutto più piacevoli per l’influencer, è stato deciso infatti di contattare la sua migliore amica come prima intervista. Parliamo della modella brasiliana, Dayane Mello.

La domanda imbarazzante di Dayane e la risposta di Giulia

Le due ragazze appena poche settimane fa hanno anche partecipato insieme la reality “Grande Fratello Vip”, consolidando ancora di più il rapporto di amicizia, pur non mancando alcuni momenti di scontro e dissapori, in seguito risolti nel migliore dei modi.

Durante l’intervista alla Mello, la modella ha iniziato a porre lei alcune domande alla sua amica, diventando quasi un salotto di confronto e di confessioni. La domanda che Dayane pone a Giulia ha creato nell’influencer un forte senso di imbarazzo.

La Mello infatti ha chiesto alla sua amica e padrona di casa se durante la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli è riuscita a raggiungere il piacere sessuale. Ecco la domanda di Dayane: “Sei riuscita ad arrivare all’orgasmo o no? Tutta Italia vuole sapere questo“. Giulia alla fine ha risposto alla domanda in maniera sincera ma con un forte senso di imbarazzo: “Immagino che gli italiani non dormano la notte. Posso dirti che…sì! The winner is Pierpaolo Pretelli. Che vergogna“.

La domanda a questo punto sorge spontanea: ma perché la Mello ha posto una domanda così intima e privata alla sua amica? La risposta risale a quando le due si trovavano ancora al GF Vip; all’epoca la Salemi aveva confessato che stava vivendo un periodo di blocco con il suo corpo, in cui si ritrova a dover fingere di provare piacere con i suoi ex fidanzati. Ecco spiegato quindi il motivo della domanda irriverente di Dayane.