"Sailor Moon Eternal – Il film" arriva su Netflix

Netflix ha annunciato sui suoi canali social Facebook e Twitter, la notizia che tutti i fan della serie stavano aspettando con trepidazione: il film d’animazione Pretty Guardian Sailor Moon Eternal verrà rilasciato in esclusiva sulla piattaforma il 3 Giugno 2021.

La notizia in pochissimi minuti è rimbalzata in tutto il mondo, con condivisioni, like e commenti che hanno inondato le pagine social di Netflix.

Ad accompagnare la notizia c’è anche il trailer rilasciato su You Tube, che mostra alcune delle immagini e scene più belle del film e l’iconica frase “Tsuki ni kawatte oshiokiyo” ovvero “Ti punirò in nome della Luna” doppiato in tutte le lingue che saranno disponibili sulla piattaforma. Ad occuparsi del doppiaggio italiano pare rimanga La.Bibi, la stessa che si occupò delle precedenti serie tv Sailor Moon Crystal.

Netflix scrive cosi: “Le belle guerriere dell’amore e della giustizia tornano con un nuovissimo doppio film in cui splendidi sogni prendono vita! Unisciti a tutte le tue guerriere Sailor preferite mentre combattono il misterioso Dead Moon Circus e risvegliano nuovi incredibili poteri in questi film basati sul popolare “Dream” arc della saga della iconica creata da Naoko Takeuchi.”

Viene rilasciata anche la sinossi del film che ci racconta che le avventure sono ambientate ad Aprile, quando a Tokyo i ciliegi sono in fiore e si respira uno stato d’animo festoso e spensierato, periodo in cui si celebra anche la più grande eclissi solare del secolo. Ed è in questo momento che Usagi e Chibiusa incontrano Pegasus, mentre la luna nuova oscura pian piano il sole. Questo misterioso personaggio è alla ricerca della fanciulla prescelta che può rompere il sigillo del Cristallo d’oro.

Nel frattempo, la malvagia squadra chiamata Dead Moon Circus fa la sua comparsa in città: hanno il malvagio piano di disperdere le incarnazioni da incubo conosciute come Lemures, impadronirsi del leggendario Cristallo d’argento, governare la luna e la terra e alla fine dominare l’intero universo.