Sailor Moon: 25 anni fa, il primo episodio in Italia

Esattamente 25 anni fa, il 21 febbraio del 1995, andava in onda per la prima volta in Italia “Sailor Moon”, un cartone tratto dal manga della famosa fumettista giapponese Naoko Takeuchi. La prima puntata intitolata “Una guerriera speciale“, fu trasmessa su Canale 5 nel contenitore Bim Bum Bam, continuando cosi per le prime due stagioni. Successivamente il cartone fu spostato su Rete 4, durante la fascia Game Boat e poi su Italia 1 fino all’ultima stagione. Molte furono poi le repliche trasmesse, grazie al continuo seguito che il cartone portava alla rete.

Le sigle delle varie serie furono sempre interpretate da Cristina D’avena, contribuendo cosi al grande successo di questo cartone che ancora oggi suscita grandi emozioni nel nostalgici.

La serie racconta di una goffa ragazzina, Usagi Tsukino – in Italia prese il nome di Bunny – che incontra per strada una misteriosa gatta di nome Luna. Sarà proprio lei a donarle una spilla magica con la quale Usagi potrà trasformarsi al grido di “Potere del cristallo di luna, vieni a me!”. Grazie ai suoi nuovi poteri magici, dovrà sconfiggere i nemici e ritrovare le altre guerriere destinate a stare al fianco della Principessa della Luna.

Il successo di questo cartone fu talmente grande, che tutt’oggi riscontra ancora grandissima popolarità non solo in Giappone, ma in tutto il mondo. Ed in Italia tutto questo non è da meno. Mentre nel paese nipponico prendono vita negozi a tema, ristoranti dedicati, spettacoli sul ghiaccio, gadgets da collezione di ogni genere, in Italia presto avremo una statua in onore della paladina della giustizia.

Il 22 Febbraio infatti, sarà inaugurata una statua gigante in onore di Sailor Moon, al Mufant – Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino, proprio come annunciato sulla loro pagina Facebook: “Iniziamo il 2020 all’insegna di Sailor Moon e, come sempre, del Fantastico! Sabato alle 15,30 inauguriamo la statua con una conferenza e il 5/6/7 giugno – in occasione di “Loving the Alien Fest” – inaugureremo la mostra sui 25 anni di Sailor Moon in Italia. È proprio il caso di dirlo, come canta Cristina D’Avena nella prima sigla italiana: Sailor Moon, sei Fantastica!“.