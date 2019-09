Rugby 2019, coppa del mondo: gli orari e dove seguirla in TV

È già cominciato il mondiale di Rugby e le partite si disputeranno a Tokyo, in Giappone. La prima partita trasmessa è stata alle ore 12.45 ed è quella che ha visto i padroni di casa contro la Russia. La coppa del mondo avrà una durata di circa un mese e le partite si terranno in diverse città del Paese asiatico. Al momento la favorita è la Nuova Zelanda in quanto ha vinto gli ultimi due mondiali e le squadre che parteciperanno saranno 20, tra cui c’è anche l’Italia.

La notizia che farà felice gli appassionati di Rugby, ma anche i generici fan dello sport è che le dirette di alcune partite sono affidate in diretta esclusiva alla Rai, con una suddivisione dei match tra Rai 2, Rai Sport e il canale web dell’emittente televisiva di Stato.

Coppa del mondo di Rugby 2019: diretta TV e straming

La Rai non trasmetterà tutte le partite in quanto sono tante; tuttavia sono garantite tutte quelle dell’Italia, più i quarti di finale, le semifinali e la finale. Le partite più importanti, dunque, e per chi non avesse a disposizione un televisore può sempre ricorrere allo streaming legale sul sito ufficiale della Rai, o scaricare l’app Rai Play. La programmazione è cominciata il 20 settembre, come detto, ma già dal 21 settembre ci saranno nuovi incontri da seguire.

La partita del 21 settembre vedrà schierarsi la Nuova Zelanda contro il Sudafrica alle ore 11.30. Domenica 22 settembre, invece, alle ore 7.05 su Rai 2 ci sarà Italia – Namibia. La partita immediatamente successiva sarà trasmessa dopo 4 giorni, il 26 settembre con Italia – Canada su Rai 2 alle ore 9.35. Domenica 29 settembre, invece, si terrà sui canali web della Rai Austria – Galles.

Nel mese di ottobre, invece, le partite mostrate in chiaro sono 8: 4 ottobre Sudafrica – Italia, il 5 ottobre Inghilterra Argentina, il 12 ottobre Nuova Zelanda – Italia e Inghilterra – Francia. Ogni sabato ed ogni domenica ci saranno partite di Rugby, fino ad arrivare alle due semifinali che si terranno il 26 e il 27 ottobre e la finale il 2 novembre alle ore 9.50 su Rai 2.