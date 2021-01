Rowan Atkinson chiude con Mr. Bean: "Non mi diverte più impersonarlo"

Il personaggio di Mr. Bean, interpretato da Rowan Atkinson, è probabilmente uno dei conosciuti al mondo. Il bizzarro uomo, nato proprio da un’idea di Rowan durante gli studi per conseguire la laurea magistrale in ingegneria elettrica presso il Queen’s College di Oxford, ha fatto il suo esordio nella prima e unica stagione nel 1990.

Nel 1997 esordisce al cinema con “Mr. Bean – L’ultima catastrofe”, in cui viene doppiato per la prima volta in italiano da Oliviero Dinelli, e nel 2007 viene pubblicato il seguito “Mr. Bean’s Holiday”. Il suo volto è apparso anche in “Baywatch in Australia” e durante la cerimonia di apertura dei Giochi della XXX Olimpiade, oltre ad essere protagonista di un cartone omonimo e di un videogioco pubblicato su più console.

Mr. Bean si ritira dalle scene

Nel 2012 Rowan Atkinson, in una intervista al The Daily Telegraph, ha dichiarato di voler mandare in pensione il suo personaggio dichiarando di ritenere triste l’infantilismo da parte di un cinquantenne. Questo però non interrompe la sua collaborazione con il cartone animato Mr. Bean: The Animated Series, in cui dà la voce proprio al protagonista.

In una recente intervista alla rivista Radio Times l’attore conferma ufficialmente il ritiro di Mr. Bean: “È diventato stressante continuare a vestirne i panni sulla scena […] Non mi diverte più impersonarlo, avverto un peso, una responsabilità non piacevole. È stancante e quindi non vedo l’ora di smettere”.

Quindi all’età di 66 anni Rowan si augura di non dover più interpretare la maschera che ha praticamente caratterizzato tutta la sua carriera. Ci tiene però a precisare di voler continuare a doppiare nel cartone: “Mi è più facile interpretare Mr. Bean con la voce che visivamente”. Il film dedicato al cartone animato, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe uscire nel Regno Unito nei prossimi mesi, mentre non si conosce ancora la data italiana.