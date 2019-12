Rosy Abate, l’origine del male: confermato il prequel. Giulia Michelini non ci sarà, si cerca un nuovo volto

In seguito al filmato di Taodue, che ha scatenato la curiosità del web e della stampa italiana che ha creduto nella conferma di Rosy Abate 3, arriva una volta per tutte un grande chiarimento. Dopo il grande successo delle prime due stagioni, la serie non riprenderà il racconto lì dove si era interrotta l’ultima, ma tornerà indietro nel tempo fino a ripercorrere le origini della famosa giustiziera di Canale 5.

La casa di produzione di Pietro Valsecchi sta lavorando al prequel di Rosy Abate, intitolato “Le origini del male”, e già sono stati aperti i casting per trovare il nuovo volto giovanile della Regina di Palermo: “Stiamo iniziando i provini. Si tratta di una serie di 24 episodi da 50 minuti, i cui primi 8 andranno in produzione a maggio. Si tratta della prima serie teen mafia”.

Purtroppo per i fan, l’attrice Giulia Michelini non sarà presente e tale assenza ha acceso molte critiche in quanto per la maggioranza del pubblico non ha senso proseguire senza il vero volto di Rosy Abate. In realtà, l’amata attrice ha più volte espresso la sua volontà di dedicarsi ad altri progetti e di cambiare vita per un po’.

Nonostante la sua affezione verso questo ruolo che ha confermato il suo grande talento, Giulia Michelini sente la necessità di riservare le sue energie su progetti inediti in quanto, secondo il suo punto di vista professionale, il personaggio di Rosy ha mostrato tutto ciò che si potesse immaginare lasciando poco spazio alla novità.

La nuova serie sarà caratterizzata da un diverso arco narrativo che ripercorrerà l’evoluzione della protagonista dai 13 ai 20 anni e sarà girata principalmente a Palermo. Alcune scene minori invece verranno girate a Milano, a New York e in alcune località della Svizzera. Le riprese ufficiali sono previste per maggio 2020 cosi da chiudere i lavori durante l’estate.