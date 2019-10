Rosy Abate 2, anticipazioni ultima puntata: Rosy contro Costello

Trepidante attesa per l’ultimo appuntamento con la fiction di Canale 5 “Rosy Abate 2“, in onda venerdì in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, e che vede tra i protagonisti principali l’attrice Giulia Michelini nel ruolo di protagonista, cioè quello della temutissima “boss mafiosa”.

Per vedere quale epilogo ci sarà per la mafiosa e per il figlio bisognerà quindi attendere venerdì 11 ottobre, con un doppio episodio che si preannuncia già emozionante e ricco di inaspettati colpi di scena, tanto che i telespettatori e fan della fiction potrebbero rimanere spiazzati anche da un sorprendente decesso.

Rosy Abate sfiderà Costello

Stando ad alcune dichiarazioni fatte dalla stessa Michelini, l’ultimo episodio della seconda stagione sarà per lei l’ultimo appuntamento con la fiction, poichè l’attrice ha deciso di dismettere una volta e per tutte i panni della regina di Palermo, per interpretare nuovi ruoli in altri progetti televisivi.

Come finirà la seconda stagione di Rosy Abate? Questo è quello che molti telespettatori si staranno domandando in questi giorni, preoccupati dalle parole di Vittorio Magazzù – l’attore che impersona Leonardo nella serie tv -, che nel corso di una recente intervista ha rivelato che non si salverà nessuno.

Come sappiamo Rosy ha deciso di lasciare Leonardo da solo per portare avanti la sua vendetta da sola. Dopo aver rapito la figlia del suo nemico, Nina, Rosy sferzerà l’ultimo colpo fatale a Costello. Ma riuscirà a salvarsi? Dopo i rumors circa la morte di Rosy, sono state tante le mail e i messaggi che ha ricevuto il produttore della serie, Pietro Valsecchi, tanto da aver deciso di modificare il finale.

La Regina di Palermo non dovrebbe quindi morire, nel quinto episodio che invece vedrà una lotta senza precedenti con il suo peggior nemico. Per chi volesse rivedere tutte le puntate della serie tv, potrà farlo in streaming collegandosi al sito di Mediaset Play.