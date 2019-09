Rosy Abate 2, anticipazioni del 20 settembre: Leonardo accusato di omicidio

Il secondo appuntamento con l’avvincente serie tv di Canale 5 “Rosy Abate 2” ci aspetta venerdì 20 settembre in prima serata su Canale 5 con nuovi avvincenti colpi di scena ed eventi inaspettati, come quello di Leonardo, che si macchierà di un terribile crimine; il figlio della Regina di Palermo sarà incriminato dell’omicidio dell’ispettrice Nadia Aversa.

Sono in tanti a non credere al fatto che Leonardo abbia potuto macchiarsi di un crimine così efferato, ma le indagini di Bonaccorso condurranno solo a lui. Inutile dire che Rosy farà di tutto per difendere il figlio, opponendosi fermamente anche contro coloro che fino a quel momento si professavano suoi amici.

Leonardo accusato di omicidio

Nella seconda stagione di Rosy Abate 2, la protagonista, interpretata dall’attrice Giulia Michelini, farà di tutto per ricucire i rapporti con il figlio, ma Leonardo non sembra accogliere con favore le richieste della madre, né quella di stare al suo fianco. L’appartenenza alla famiglia Abate ha pesato non poco nella sua vita ed ora vuole proseguire il suo percorso separatamente e lontano da questo ingombrante e pesante passato. Riusciranno Rosy e suo figlio a riconciliarsi e vivere felici insieme? Per saperlo i telespettatori dovranno aspettare ancora qualche puntanta.

E’ stato davvero il figlio di Rosy ad uccidere Nadia Aversa? Questo è il quesito che farà da perno al prossimo appuntamento con “Rosy Abate 2” dove, stando agli spoiler, la Abate chiederà l’aiuto di uno dei suoi peggiori nemici: Costello. Inutile dire che dopo le accuse, Leonardo subirà dei contraccolpi non indifferenti, infatti il ragazzo non avrebbe mai voluto ritrovarsi a fare le stesse cose della madre.

Leonardo, per salvarsi, sarà costretto a delle alleanze pericolose, così come la madre si farà aiutare da qualcuno destinato a cambiare il corso degli eventi. Per rivedere tutte le puntate della fiction Mediaset “Rosy Abate 2”, basta collegarsi al sito di Mediaset play o sull’app Mediaset.