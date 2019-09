Rosy Abate 2, anticipazioni 4 ottobre: Leo arrestato, Rosy e Regina unite per liberarlo

La serie tv targata Mediaset “Rosy Abate 2” tornerà con un nuovo appuntamento venerdì 4 ottobre in prima serata su Canale 5, dove non mancheranno intrighi e colpi di scena, tra cui quelli riguardanti la situazione di Leonardo, che peggiora drasticamente. Il figlio di Rosy sarà sempre più coinvolto nei traffici illeciti di Costello, aggravando così la sua posizione.

Leonardo continuerà ad essere il protagonista del sequel della narrazione della fiction televisiva che appassiona milioni di telespettatori. La decisione di Leonardo di schierarsi con il mafioso Antonio, contro la madre, non andrà come previsto. Infatti proprio nel quarto episodio il giovane figlio della Regina di Palermo dovrà confrontarsi con un evento inaspettato.

Rosy e Regina unite per amore di Leo

Come abbiamo visto nelle puntate precedenti, Rosy, per liberare il figlio dalle grinfie di Costello, decide di coinvolgere la Polizia, rivelando la verità sui traffici di sostanze stupefacenti che partono dalla Sicilia. Antonio capirà subito che dietro alla soffiata, c’è Rosy, quindi la minaccerà di morte.

Nel frattempo Leo inizia una love story con Nina, mandando sempre avanti delle attività illecite. Gli spoiler della puntata di venerdì 4 ottobre di “Rosy Abate 2” svelano che Leo sarà arrestato. Il ragazzo non capisce cosa stia accadendo, poiché riteneva che la protezione di Antonio lo avrebbe preservato da qualsiasi problema con la giustizia.

Portato in carcere, il figlio di Rosy dovrà vedersela con alcuni ragazzi finiti lì per causa di Costello, un modo quindi per liberarsi dai suoi nemici. Leo rischia la vita proprio durante la sua permanenza nella casa circondariale di Nisida. Rosy quindi farà di tutto per aiutare il figlio e proteggerlo da morte certa.

Regina aiuterà Rosy a far uscire dal carcere Leo, che è stato accusato di un reato mai commesso. Chi lo vuole incastrare? Forse Antonio? Sia Regina che Rosy coinvolgono Luca, che capisce le buone intenzioni di Abate. Luca organizza quindi un team con Rosy e Regina, che riesca a trovare le prove dell’innocenza del ragazzo.