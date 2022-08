Rosario Fiorello potrebbe ritornare in TV: ecco dove e quando

Ascolta questo articolo

Non è un segreto che Rosario Fiorello sia da sempre corteggiato dalle reti ma, come riportato nell’ultimo numero de settimanale “Oggi“, mai come nelle ultime settimane il suo ritorno sul piccolo schermo sembra essere così vicino. Escludendo la co-conduzione del “Festival di Sanremo” insieme all’amico Amadeus, l’ultimo spettacolo televisivo del comico siciliano è stato “Viva RaiPlay!” andato in onda nel 2019 dapprima sulla piattaforma di streaming dell’azienda di Viale Mazzini e successivamente su Rai 1.

Dopo circa tre anni di assenza, per Alberto Dandolo pare che sia arrivato il momento per Fiorello di ritornare nuovamente a far divertire il suo pubblico. Un ritorno fortemente voluto, a quanto pare, anche dopo il successo dello spettacolo teatrale “Fiorello presenta: Fiorello!“, ove a oggi sono rimasti solamente pochissimi biglietti per l’Arena di Verona, mentre le altre date sono tutte sold out.

Il ritorno di Fiorello in televisione

Secondo Alberto Dandolo questa trattativa con la Rai non sarebbe nuova ma andrebbe avanti già da un po’ di tempo: “La trattativa in realtà sarebbe in corso da alcuni mesi. Sul tavolo non c’è il classico One man show, ma un format del tutto inedito”.

“A ospitarlo dovrebbe essere Rai 1“ sottolinea il magazine che poi aggiunge come Fiorello voglia portare in campo nuovi progetti e cambiare dal suo solito personaggio: “Ma Rosario vuole sperimentare nuove fasce orarie e rivolgersi a un pubblico diverso. Nei corridoi del settimo piano di viale Mazzini si dice che il progetto dovrebbe andare in onda nella prossima stagione televisiva”.

Secondo il sito “Tv Blog” invece dovrebbe trattarsi del ritorno dell’Edicola Fiore, portata inizialmente in successo da Sky, che potrebbe essere trasmessa a cavallo fra le 7 e le 8 del mattino: “Una nuova versione dell’edicola che andrebbe in onda vicina alla rinnovata Rassegna stampa del TgUnomattina di Monica Maggioni, in un rimescolamento di quella porzione del palinsesto di Rai1 da sempre sofferente in termini di ascolti”.