Rosalinda Cannavò scrive una lettera a Dayane Mello per fare pace

L’attrice di fiction televisive Adua Del Vesco (nome d’arte di Rosalinda Cannavò) e la modella brasiliana Dayane Mello sono due delle attuali concorrenti della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip” che più stanno facendo parlare e discutere per le dinamiche instaurate all’interno della casa più spiata d’Italia e per il loro rapporto fatto di litigi.

Fin dall’inizio del programma televisivo di Canale 5 le due ragazze sembravano aver instaurato un profondo rapporto di amicizia, sconvolto da alcuni screzi ed incomprensioni. Nell’ultima puntata, andata in onda in diretta lo scorso lunedì 28 dicembre 2020, il conduttore del reality show ha infatti mostrato a Rosalinda alcune clip con parole negative che Dayane ha espresso nei suoi riguardi.

L’attrice si è dimostrata particolarmente ferita dalle parole della modella brasiliana, tanto da voler chiudere il rapporto di amicizia e da mostrarsi d’accordo con i commenti negativi fatti da Francesco Oppini verso Dayane.

Nelle ultime ore però Rosalinda sembra aver cambiato del tutto idea. La bella attrice ha infatti scritto una lettera alla modella per tentare di fare pace e tornare ad essere amiche. Dayane, dopo aver letto la lettera ricevuta, ha abbracciato Adua ma le ha confidato di non riuscire a perdonare il fatto che si sia mostrata d’accordo con i commenti negativi fatti dal figlio di Alba Parietti. Queste le parole di Dayane: “La cosa più brutta è stata che Francesco diceva che uso le persone e tu dietro a buttare la melma dicendo che io ti ho trattata come un giocattolo e ti ho buttata così”.

Adua ha confidato di aver reagito in quel modo perchè aveva visto delle cose che non si aspettava e ne è rimasta molto ferita. L’attrice ha però sottolineato come voglia un profondo bene alla ragazza e desideri tornare ad essere sua amica.