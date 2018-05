Romina Power sulla scomparsa della figlia Ylenia: “È da qualche parte, lo so”

Tra i fatti di cronaca più discussi degli anni ’90 non si può certo non ricordare la scomparsa di Ylenia Maria Sole Carrisi. Della figlia di Al Bano e Romina Power non si hanno più notizie dal lontano 1° gennaio 1994, data in cui i genitori riuscirono a parlare per l’ultima volta con la giovane 23enne che si trovava a New Orleans.

Della misteriosa scomparsa venne inizialmente sospettato un trombettista di strada, ma le accuse caddero per mancanza di prove. Da quel momento gli inquirenti hanno per lo più brancolato nel buio, mentre i genitori non hanno mai perso la speranza di poter riabbracciare la figlia.

Anche oggi, a distanza di quasi 25 anni, l’auspicio di poter rivedere Ylenia continua ad essere una delle priorità di Romina Power. La cantante che si è raccontata a “L’intervista” di Maurizio Costanzo, ha affermato che “Ylenia è da qualche parte, lo so. Voglio che circoli la sua immagine, il suo viso, perché se lei è da qualche parte, la si può riconoscere”.

Sulla primogenita della coppia che spopolò nel mondo della musica degli anni ’80, si è detto tutto e il contrario di tutto, ma la verità non è mai venuta a galla. Nonostante le ricerche infruttuose, i genitori sono tuttora tristemente desiderosi di scoprire quale sia stata la sorte toccata alla figlia, una donna che oggi avrebbe 47 anni. Per la cantante italo-americana “potrebbe anche essere che abbia perso completamente la memoria”.

Nonostante la morte presunta sentenziata dal tribunale di Brindisi, sia Al Bano che Romina Power non si sono mai dati per vinti. La madre la ricorda costantemente con dei post sui social. Le circostanze che riaprono una ferita mai rimarginata sono davvero tante, come ad esempio l’inizio di ogni nuovo anno, o la ricorrenza della festa della mamma. Proprio a tal proposito la figlia di Tyrone Power ha scritto su Instagram “Mentre pensavo a Ylenia è apparso questo cuore in cielo”. Ma anche all’inizio del 2018 si è domandata “Dov’è Ylenia? E dove sono le centinaia di ragazze che ogni anno scompaiono a New Orleans?“