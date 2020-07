Romina Power, indignata per il programma sulla figlia Ylenia: "Ricostruzioni raccapriccianti"

Una Romina Power davvero indignata e perplessa davanti a ciò che è accaduto durante un programma televisivo su una rete spagnola. La cantante e attrice di origini americane ha commentato con parole al vetriolo, il modo in cui è stata gestito e affrontato il tema della scomparsa della figlia Ylenia avvenuta il 31 dic 1993 a New Orleans, Los Angeles.

Nella trasmissione “Lazos de Sangre“, in onda in Spagna, un’intera puntata è stata dedicata proprio alla figlia di Al Bano e Romina Power. La sua scomparsa e il mancato ritrovamento del corpo hanno sempre avvolto questo triste fatto in una cortina di dubbi e mistero, senza alcuna certezza di come siano andate in realtà le cose.

Le dure parole di Romina Power

Secondo l’ex moglie di Al Bano, però, la questione è stata gestita nel peggior modo possibile: “Tre ore di inesattezze e di raccapriccianti ipotesi“, ha chiosato con tanta rabbia Romina. In un comunicato stampa si legge tutto il suo disappunto per questa vicenda e l’indignazione per non aver saputo rendere il giusto punto di vista.

Romina Power, come lei stessa dichiara, è sgomenta per come queste persone hanno parlato di lei, di Albano e della loro figlia Ylenia senza avere la minima idea di come siano andate le cose e senza conoscere i dettagli della situazione: “Avanzando illazioni e fornendo dati errati”. Inoltre rivela che nessuno l’ha contattata per sapere la verità: “La speculazione sul tema di mia figlia in TV questa volta ha toccato il fondo e deve terminare una volta per tutte. Non sono ancora morta. Avrebbero potuto incontrarmi per intervistare anche me. Quando terminerà questo martirio? Da ora, si occuperanno della questione i miei legali”.

Infine, al termine della nota si legge che sono state intraprese azioni legali contro la trasmissione e lo stesso conduttore. Sembra proprio che la famiglia Power-Carrisi abbia tutte le intenzioni di non lasciare correre questa vicenda e staremo a vedere, quindi, come andrà a concludersi.