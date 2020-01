Romina Power e Al Bano insieme a "L’Anno che Verrà": la battuta che ha spiazzato il pubblico e acceso il gossip

Al Bano e Romina sono stati i protagonisti dello show di Rai 1, L’Anno che Verrà, condotto da Amadeus sempre a Potenza e sempre nella serata di Capodanno. La coppia che ha fatto sognare intere generazioni grazie alla loro musica e al loro affiatameto, torna a far parlare di sé per una battuta di Romina che ha lasciato sia il pubblico interdetto, provocando meraviglia anche nello stesso conduttore.

Il 31 dicembre 2019, quindi, come ormai da due anni a questa parte la città lucana è solita ospitare gli artisti che su Rai 1 danno il benvenuto al nuovo anno. Le temperature particolarmente rigide hanno dato un assist perfetto a Romina Power per una battuta che non è passata inosservata e ha riacceso la speranza di chi vorrebbe che i due tornassero ad essere una coppia a tutti gli effetti.

Romina Power e la battuta su Al Bano che accende il gossip

Romina Power ha sottolineato quanto facesse freddo su quel palco, in effetti nella città di Potenza in Basilicata il clima non è stato per nulla clemente e il termometro ha registrato temperature davvero basse. A tal proposito la Power con molta ironia ha proposto di cambiare location per il prossimo anno: “Ma l’anno prossimo non possiamo farlo alle Maldive?“

Il conduttore non si è fatto sfuggire l’occasione e, prendendo la palla al balzo, ha concentrato il discorso sull’esibizione appena fatta il partner canoro Al Bano. La Power, a questo punto, ha voluto accontentare il pubblico presente e quello da casa facendo una battuta che potrebbe significare un vero riavvicinamento tra i due, o per lo meno una ritrovata voglia di riprovarci: “Quando canto vicino ad Al Bano non ho mai freddo“.

Il primo gossip del 2020 è servito in diretta su Rai 1 e il pubblico ha immediatamente collegato questa dichiarazione al fatto che Loredana Lecciso sia sempre più lontana dalla figura di Al Bano.