Rivoluzione Mediaset, Pier Silvio Berlusconi pensa ad alcuni tagli: ecco chi rischia il posto

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, pare essere pronto a fare una rivoluzione nella sua rete. Come riportato dal sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, Berlusconi vuole adottare nuova linea molto all’americana, cioè spietata. Infatti nessuno avrà un trattamento speciale ed i conduttori verranno giudicati solamente in base agli ascolti ottenuti.

Alcuni cambiamenti in casa Mediaset sono stati già messi in atto, come l’avvicendamento tra Barbara Palombelli e Nicola Porro a “Stasera Italia“: “I deludenti ascolti (ma anche l’antipatia di Giorgia) son costati cari alla moglie di Francesco Rutelli, che resterà nella tolda di comando del suo fortino di Forum”.

A Nicola Porro gli è stato aumentato lo stipendio, con l’obbiettivo di farlo resistere alla sirene uscite nelle ultime settimane in merito a un suo passaggio in Rai per prendere il posto di Fabio Fazio; quest’ultimo, infatti, ha lasciato “Che tempo che fa” e l’azienda di Viale Mazzini per passare a Warner Bros su Nove.

Ma le rivoluzioni toccheranno anche per i volti che conducono programmi più leggeri: “Il piano di ristrutturazione immaginato dal secondogenito di Berlusconi potrebbe minare il ‘posto al sole’ di Barbara D’Urso e Mario Giordano che scontano un eccessivo ricorso al trash”.

Al momento invece sembra essere salvo il posto di Ilary Blasi, che pare possa essere graziata, sempre come riportato dal sito “Dagospia”, grazie alla sua amicizia con Silvia Toffanin, seppure la rete non pare essere del tutto soddisfatta dai risultati ottenuti da “L’isola dei famosi”: “Le due, un tempo colleghe letterine a Passaparola, sono anche nella stessa scuderia, la Notoria di Graziella Lopedota”.

La nuova linea adottata da Mediaset sembra essere perfettamente coerente con le ultime decisioni prese da Pier Silvio Berlusconi con Alfonso Signorini e il “Grande Fratello Vip”, poiché sembra che la rete voglia allontanarsi di più dagli argomenti riguardanti il trash per cercare di affrontare vicende più serie.