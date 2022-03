In casa Mediaset è prevista una rivoluzione di quelle grosse. Al centro di tutto vi è Silvia Toffanin. La conduttrice di “Verissimo” si è sempre mossa in punta di piedi e, anno dopo anno, ha saputo conquistare il cuore di milioni e milioni di telespettatori. Con la sua bontà, genuinità, severità al momento giusto, la Toffanin si è fatta strada e in futuro, potrebbe diventare la nuova regina di Canale 5.

Pare ci sia un progetto, bello grosso, che gravita attorno a lei. Piersilvio Berlusconi si è mosso con estrema professionalità, affidandole la domenica pomeriggio di Canale 5, non perché Silvia sia la sua compagna di vita da circa 20 anni, ma perché nel tempo è cresciuta tanto diventando una grande professionista. Dall’inizio della stagione, l’appuntamento con “Verissimo” è raddoppiato e assieme ad “Amici” hanno dominato la domenica pomeriggio di Canale 5.

Bene, proprio “Verissimo” e “Amici”, due programmi che vedono al timone due grandi conduttrici: la Toffanin, appunto e Maria De Filippi. Proprio la De Filippi è considerata la regina di casa Mediaset e col tempo, potrebbe lasciare il testimone proprio a Silvia. Tra le due donne vi è un ottimo rapporto con le loro trasmissioni che si sono pure incrociate.

La Toffanin ospita spesso personaggi ‘mariani’ e in passato non ha mancato di intervistarla. Insomma, sia per i vertici Mediaset che per la stessa De Filippi, Silvia potrebbe essere la sua degna erede. A tal proposito si è persino vociferato che la Toffanin possa prendere il posto di Queen Mary al timone di “C’è posta per te”. Storico programma che ha sempre visto Maria portarlo avanti egregiamente, con ascolti record nonostante gli anni passati.

Insomma, tra le due donne i rapporti sono super idilliaci e negli ultimi tempi, Silvia ha dato prova di grande crescita. Non solo il doppio appuntamento di “Verissimo”, ma ha anche fatto bene dietro al bancone di “Striscia la notizia”, dove ha condotto per una settimana insieme a Ezio Greggio. Dunque, Mediaset punta tutto su di lei.