Ascolta questo articolo

La settima stagione di Riverdale si farà: a confermarlo è stata la rete The CW lo scorso 22 marzo, una notizia che sicuramente ha fatto piacere ai milioni di fan che ormai da anni seguono le vicende di Archie, Betty, Veronica e Jughead.

Se da un lato, dunque, è arrivata la buona notizia del rinnovo, dall’altro lato il 19 maggio scorso ne è giunta una molto meno piacevole: la settima stagione di Riverdale, infatti, sarà anche l’ultima.

Al momento non sono stati resi noti i motivi dietro la cancellazione di una serie tanto amata, ma già in passato gli sceneggiatori avevano anticipato di non voler protarre la storia all’infinito. Inoltre, tra i motivi che potrebbero aver portato alla decisione di dare uno stop alla serie potrebbe essere l’età dei protagonisti, che nella serie sono poco più che adolescenti, mentre nella realtà hanno ormai raggiunto l’età adulta. Già nella prima stagione, infatti, erano tutti più che ventenni, mentre i loro personaggi erano dei liceali e avevano in media 16 anni.

Per conoscere la trama di Riverdale 7 è ancora troppo presto: al momento, infatti, sta andando in onda in America la seconda parte della sesta stagione della serie, che ha debuttato lo scorso 16 novembre con i primi 5 episodi. La sesta stagione ha poi subito uno stop il 14 dicembre, per riprendere poi il 6 marzo scorso ed attualmente è ancora in onda.

In Italia, invece, Riverdale 6 non è ancora disponibile e non ci sono notizie certe in merito alla data di uscita. Stando a quanto accaduto con le precedenti stagioni, però, la serie potrebbe sbarcare nel nostro Paese per la fine del 2022 o l’inizio del 2023. Non ci sono notizie nemmeno per quanto riguarda la collocazione della serie, ma è probabile che continuerà ad andare in onda sia su Amazon Prime Video, sia su Netflix, come è stato per le prime 5 stagioni.

Tornando a Riverdale 7, l’ultima stagione della serie potrebbe arrivare in America già nel 2023 e in tal caso molto presto ne scopriremo la trama, ma quel che è certo è che la storia dell’amato quartetto di amici avrà un degno finale.