Rivelo, Stefano Bettarini attacca duramente Gerò Carraro: "Mi ha allontanato da Simona Ventura"

Stefano Bettarini ha duramente attaccato Gerò Carraro, ex compagno della sua ex moglie Simona Ventura. Il matrimonio tra la Ventura e Bettarini è giunto al capolinea da diversi anni e da allora di acqua sotto i ponti ne è passata. Stefano oggi è felice accanto a Nicoletta Larini e la Ventura fa coppia fissa con Giovanni Terzi, con il quale presto convolerà a nozze.

Dall’unione tra Bettarini e la Ventura, sono nati due figli, Niccolò e Giacomo, oggi ormai adulti. Dopo la fine del matrimonio, tra gli ex coniugi per anni ci sono state vere e proprie guerre, intermediari e mai un dialogo diretto. In quegli anni Simona era fidanzata con Gerò Carraro, con il quale ha vissuto una storia d’amore lunga e proprio a proposito dell’ex compagno della Ventura, Bettarini ha espresso la propria opinione.

Ospite a “Rivelo” su Real Time, l’ex calciatore si è raccontato a Lorella Boccia e in merito a Carraro ha dichiarato: “Gerò mi ha messo contro Simona Ventura. Il suo modo di mettere bocca nel nostro rapporto non mi è piaciuto: è intervenuto in cose che non gli competevano“. Una vera e propria stoccata quella lanciata da Bettarini, il quale non si è risparmiato nei riguardi di Carraro.

Ha poi parlato dei tradimenti ripetuti che gli sono stati affibbiati durante il matrimonio, smentendo di fatto la cosa: “In molti hanno voluto calcare l’onda affermando che durante il matrimonio ci fossero stati diversi tradimenti, ma erano tutte cose successe dopo la separazione“. Bettarini ha insomma chiarito una volta per tutte la questione dei tradimenti, che da anni veniva raccontata in maniera distorta.

Oggi il suo legame con Simona Ventura è abbastanza sereno e disteso, una vera e propria famiglia allargata che quando può sta insieme, durante le feste, nelle occasioni particolari, insieme ai loro ragazzi o anche da soli. Hanno organizzato viaggi accompagnati dai loro nuovi compagni e si vocifera che Stefano sarà testimone alle nozze di Simona e Giovanni.