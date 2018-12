Rivelo, Costantino Vitagliano svela degli inediti su Fabrizio Corona e Daniele Interrante

Costantino Vitagliano, l’ex tronista del datign show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne”, è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso dell’ultima puntata della prima stagione del talk show condotto da Lorella Boccia “Rivelo”, che ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di share.

Il celebre ex tronista che è rimasto sulla cresta dell’onda della fama e della popolarità per almeno sei o sette anni, si è raccontato a cuore aperto svelando alcuni retroscena ancora inediti riguardanti l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, ma anche l’allontanamento dall’altro ex tronista Daniele Interrante, oggi opinionista televisivo nei salotti di Barbara D’Urso.

Costantino rivela inediti su Corona

Costantino sembra essere un fiume in piena, iniziando il suo racconto con il ricordare i suoi inizi da cubista nelle discoteche, per poi proseguire parlando delle numerose frequentazioni e donne avute nella sua vita, per le quali nutre un grandissimo e profondissimo rispetto, non avendole mai considerate come dei numeri.

I toni dell’intervista diventano più maliconici quando Costantino rievoca il momento d’oro della sua notorietà, dovuta alla partecipazione al programma di Maria De Filippi, che lo ha lanciato, fatto conoscere e amare dal pubblico televisivo. Un periodo d’oro a cui è seguito un periodo di inevitabile declino, durante il quale Vitagliano ha visto allontanarsi tutti quelli che prima si dichiaravano amici.

“Le persone che mi stavano accanto nel mio periodo d’oro erano tantissime. Le persone più intime sono proprio quelle che mi hanno abbandonato quando il castello di carte è crollato” – afferma Costantino, per poi ammettere che ha sofferto di attacchi di panico, perché ormai gli risultava difficile convivere con il personaggio che si era creato.

Questo è uno dei motivi per cui si è allontanato anche da Daniele Interrante, una persona che inevitabilmente gli ricordava un suo ruolo, un personaggio che ormai detestava e mal sopportava. Costantino poi ha dedicato alcune parole anche per Fabrizio Corona, sul quale racconta un aneddoto curioso, infatti sembra che l’ex re dei paparazzi non solo fosse il preferito di Lele Mora, ma anche che andava sotto casa sua urlando di essere il nuovo Costantino.