Rivelo, Aldo Vitali annuncia il probabile ritorno de "La Notte dei Telegatti"

Il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, meglio conosciuto come la Notte dei Telegatti, potrebbe molto presto fare ritorno in Tv. A rilasciare la notizia è stato proprio il direttore della nota rivista TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, durante l’intervista rilasciata nel programma di Lorella Boccia, “Rivelo”.

Con l‘iconica statuetta, placcata in oro zecchino, venivano premiati, in un primo momento solo i migliori programmi televisivi, ma dopo un primo rinnovo della trasmissione nel 2006 venivano premiati anche i personaggi televisivi, le icone del cinema e dello sport. A decretare i vincitori erano i lettori del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

L’ultima volta che la Notte dei Telegatti è andata in onda è stato nel 2008, dopodiché Pier Silvio Berlusconi, dopo 24 edizioni, decise di sospendere temporaneamente il programma, da allora lo show non è più andato in onda.

Nel corso degli ultimi anni è spesso circolata la notizia di un ritorno del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo. L’ultima volta lo scorso maggio, a lanciare l’indiscrezione fu ancora una volta il direttore del noto magazine, in quell’occasione dichiarò che dopo 10 anni volevano ritornare con una versione nuova, al passo con i tempi, ma che allo stesso tempo rispettasse la tradizione della Notte dei Telegatti. La messa in onda della trasmissione, però, non è stata mai realizzata.

Nella recente intervista rilasciata, Aldo Vitali ha dichiarato che negli ultimi 11 anni i tempi sono cambiati e con essi anche la televisione. Ogni volta che pensano di rifare la trasmissione salta fuori qualche invenzione nuova che scompiglia i programmi e li costringe a ripensare a qualcosa di nuovo. Conferma che il loro obiettivo è quello di rifarlo, prospetta una possibile messa in onda tra uno o due anni, stanno continuando a lavorarci. Dopo queste nuove dichiarazioni non ci resta che aspettare il ritorno della famosissima statuetta.