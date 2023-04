Rivalità tra Aaron e Wax: scontro verbale ad "Amici" senza freni

Nel popolare talent show “Amici di Maria De Filippi“, i protagonisti Aaron e Wax continuano a dar vita a una rivalità sempre più accesa.

L’ultimo episodio ha visto i due giovani artisti protagonisti di uno scontro verbale durante il daytime del 31 marzo, in cui i concorrenti discutevano sulle prossime eliminazioni del programma.

Duello verbale tra Aaron e Wax: cosa si nasconde dietro questa rivalità?

Wax, uno dei cantanti più apprezzati di questa edizione, ha confessato di non sentirsi mai completamente sicuro riguardo alla sua permanenza nel talent show. Ha rivelato di aver preparato la valigia sin dal suo arrivo nel programma, pensando di poter essere eliminato in ogni puntata. La reazione di Aaron, tuttavia, ha scatenato la tensione tra i due: il giovane cantante ha manifestato il suo scetticismo nei confronti delle parole di Wax, prendendolo in giro con smorfie e atteggiamenti derisori.

La situazione è degenerata quando Cricca, un altro concorrente, ha espresso il suo accordo con Aaron, sostenendo che Wax non potesse davvero temere l’eliminazione, vista la sua popolarità nel programma. Wax ha insistito sulla sua posizione, mentre Aaron ha continuato a deriderlo senza rispondere apertamente alle sue affermazioni. Il cantante milanese, infastidito, ha invitato Aaron a smetterla, sostenendo che il suo comportamento non fosse affatto simpatico.

Solo in quel momento Aaron ha deciso di replicare direttamente a Wax, esprimendo il suo punto di vista: secondo lui, Wax è una persona intelligente e consapevole di ciò che succede nel programma, e non può realmente credere alle sue stesse parole. Tuttavia, Wax non ha apprezzato le osservazioni di Aaron, accusandolo di mettere sempre in dubbio le sue affermazioni.

Nonostante le tensioni, i due non sono riusciti a trovare un punto d’incontro nella loro discussione. Ramon, ballerino di Alessandra Celentano, ha cercato di far notare che, in assenza di simpatia reciproca, è difficile trovare un accordo e quindi sarebbe meglio lasciar perdere.

Questo episodio mette in luce la crescente rivalità tra Aaron e Wax, che sembrano incapaci di trovare un terreno comune e pacifico all’interno del talent show “Amici”. Gli spettatori non possono fare a meno di chiedersi cosa si nasconda dietro questa rivalità e se i due riusciranno a superare le loro divergenze nel corso del programma.