Ritorna "C’è posta per te": la data d’inizio e tutte le anticipazioni

C’è Posta Per Te, lo storico programma di Maria De Filippi sta per ripartire ed è già stata annunciata la data: sabato 11 gennaio 2020 su Canale 5. L’anno prossimo inizierà quindi con uno dei programmi più longevi di Mediaset che ha ormai superato le venti edizioni.

Il programma inoltre verrà nuovamente trasmesso di sabato e quindi sarà rinnovata la consuetudine di molte famiglie di guardare il programma sul divano per appassionarsi alle varie storie dei protagonisti.

La formula di C’è posta per te, inoltre, da anni è immutata è prevede persone che dopo essersi allontanate tra di loro chiamino il programma perché vogliono ricucire il rapporto con i loro cari. Il più delle volte sono genitori che vogliono rivedere i loro figli, o figli che vogliono conoscere e riallacciare i rapporti con il loro padre o madre.

Al momento i casting sono ancora aperti quindi le molte persone che vedono nel programma un gesto plateale per risolvere i propri problemi possono contattarlo. Anche nella ventiduesima edizione quindi ci saranno uomini e donne anziani che cercano i loro amori giovanili, famiglie separate che cercheranno di ricucire i rapporti e uomini e donne che, dopo aver tradito, cercheranno di rimediare chiedendo scusa nel programma della De Filippi.

Infine ci saranno tantissimi ospiti italiani e internazionali che aiuteranno i protagonisti delle varie storie a fare una sorpresa ai loro cari. Nel corso degli anni infatti il programma ha avuto come ospiti calciatori come Totti e Del Piero, ma anche attori come Patrik Dempsey e attrici come Julia Roberts e tanti altri.

Gli ospiti della prossima edizione verranno resi noti puntata per puntata, ciò che è certo e che l’attesa per il programma è sempre maggiore, ed in molti non vedono l’ora di commuoversi e divertisi con le storie dei protagonisti del programma.