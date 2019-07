Rita Dalla Chiesa, l’addio a "Forum" e il rapporto con Barbara Palombelli

Rita Dalla Chiesa, celebre giornalista e conduttrice televisiva, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista alla testata giornalistica “Libero” dove, dopo aver parlato della sua vita privata, ha ricordato anche il suo addio a “Forum” e la presunta rivalità con Barbara Palombelli.

Un racconto a cuore aperto quello fatto dalla popolare e amatissima giornalista, che nel corso dell’ultima stagione televisiva abbiamo visto in veste di opinionista fissa a “Italia si“, il talk show del sabato pomeriggio di Rai 1 condotto da Marco Liorni; l’immagine della Dalla Chiesa è però legata all’altro celebre programma televisivo di Canale 5 “Forum“, che ha condotto per anni con impegno, dedizione e successo.

Rita Dalla Chiesa parla di “Forum” e di Barbara Palombelli

L’addio della Dalla Chiesa a “Forum” avvenne per alcuni contrasti con la produzione, da qui la decisione di cambiare rete e trasferirsi a La7, quindi la conduzione di un programma che sarebbe dovuto partire, ma che venne poi cancellato. Nonostante i grandi drammi familiari che l’hanno colpita lo scorso anno – la morte prematura dell’ex marito Fabrizio Frizzi, ma anche quella del marito della figlia Giulia – Rita Dalla Chiesa è andata avanti, continuando a mantenere i suoi ruoli di opinionista televisiva.

Dal 2013 la conduzione di “Forum” è passata a Barbara Palombelli, registrando ottimi ascolti; Rita ha commentato per la prima volta il sentimento provato dopo l’avvicendamento con la sua collega solo recentemente, nel suo libro “Mi salvo da sola”, in cui ha ritracciato i momenti più importanti della sua vita.

In una recente intervista al settimanale “Libero” la Dalla Chiesa è tornata sull’argomento, dicendo: “Non riesco proprio a vedere ‘Forum’, la Palombelli è una mia amica ma è come se vedessi qualcun altro a casa mia, senza essere stata io a metterla in vendita“. La giornalista poi ammette che scrivere il suo libro è stato come fare un viaggio dentro se stessa, un auto-analisi salvifica.

Prima di concludere l’intervista Rita ha però lanciato una frecciatina a Mediaset, chiosando: “Mi dispiace piuttosto che Mediaset si sia completamente dimenticata di me. Ma per fortuna in Rai mi vogliono bene“, infatti la Dalla Chiesa è spesso ospite del salotto di Eleonora Daniele a “Storie italiane”.