Rimandato l’addio al commissario Montalbano

Per la felicità dei numerosissimi fan, la celeberrima serie televisiva “Il commissario Montalbano” non ha chiuso i battenti, come si pensava fino a qualche giorno fa. L’ultimo episodio, dal titolo “Il metodo Catalanotti“, andato in onda lo scorso 8 marzo, non è dunque davvero l’ultimo, come era stato precedentemente annunciato. Nel 2022 andranno infatti in onda due episodi inediti, tra i quali “Riccardino“, l’ultimo romanzo scritto dal compianto ideatore della figura del commissario più amato dagli italiani.

Nella visione dello scrittore, “Riccardino” rappresenta l’ultimo libro della serie; quando lo consegnò al suo editore, infatti, gli chiese di pubblicarlo postumo. Le dipartite ravvicinate di Andrea Camilleri, del regista Alberto Sironi e dello scenografo Luciano Ricceri hanno messo a dura prova il prosieguo della serie tv, tanto che lo stesso Luca Zingaretti, magistrale interprete del commissario di polizia di Vigata, aveva reputato difficile il proseguimento della fiction entrata nel cuore di milioni di italiani.

Ne “Il metodo Catalanotti”, inoltre, l’improvvisa fine della lunghissima relazione tra Salvo e Livia e il comportamento scorretto del nostro amato non avevano lasciato per niente soddisfatti i fan, i quali sperano fortemente in una riappacificazione tra i due; ma per ora non c’è nulla di certo. La serie tv, che da sempre miete ascolti ineguagliabili anche con le repliche, ha visto la luce nel lontano 1999 e, al momento, ha all’attivo ben 15 stagioni, per un totale di 37 episodi.

La notizia riguardante i due episodi inediti che andranno in onda nel corso del 2022 è stata confermata da Angelo Russo, alias Agatino Catarella, il quale ha dato conferma dell’imminente inizio delle riprese e della – questa volta reale – chiusura del cerchio: “Palomar ci ha confermato che gireremo altre due puntate per chiudere il cerchio, tra cui anche “Riccardino”, ma non abbiamo ancora una data certa. L’unica cosa sicura che sappiamo è che i due episodi si gireranno, come confermato dalla Palomar a tutto il cast storico della serie che ha già firmato l’opzione“.

Il prossimo anno, dunque, i fan dovranno davvero rassegnarsi e salutare una volta per tutte il loro beniamino; ma forse questa volta, diversamente da quanto successo per “Il metodo Catalanotti”, arriveranno preparati. Speriamo solo che il cerchio verrà chiuso in maniera soddisfacente per tutti, in modo da non avere rimpianti, non potendo sperare in nuovi capitoli e in eventuali cambiamenti di sorta!