Riecco C’è posta per te, Ricky Martin primo ospite di Maria De Filippi

Terminate le festività natalizie, puntuale come sempre, ritorna su Canale 5 C’è posta per te, la seguitissima trasmissione condotta da Maria De Filippi, giunta all’edizione numero 22. La prima puntata della nuova stagione andrà in onda sabato 12 gennaio alle ore 21.10, esattamente 19 anni dopo l’esordio assoluto che avvenne il 12 gennaio del 2000, era un mercoledì.

Come di consueto saranno raccontate le storie, a volte strappalacrime, della gente comune, che chiede ai postini di Maria, di recapitare un invito ad andare in studio, per chiedere perdono o semplicemente per ringraziare la persona che si trova dietro la busta, magari facendogli incontrare il suo personaggio preferito.

Anche in questa stagione, alcuni casi, di solito due per puntata, vedranno protagonisti personaggi famosi del mondo dello spettacolo o della musica, che a stento riescono a trattenere le lacrime, di fronte alle storie dei propri fans.

Con un post sui canali ufficiali social del programma, è stato rivelato il primo VIP che sarà presente in studio, nella puntata di sabato. Si tratta del cantante portoricano Ricky Martin, noto soprattutto per i suo brani Livin’ la vida loca e La copa de la vida, canzone ufficiale del campionato mondiale di calcio di Francia 1998, ma anche per (un, dos, tres) Maria, che probabilmente l’artista potrebbe eseguire per omaggiare la padrona di casa Maria De Filippi.

Scopriremo sabato a quale storia sarà abbinata la presenza del cantante, probabilmente sarà la sorpresa ad un suo fan, che magari è stato protagonista di un periodo poco piacevole. Oltre al cantante portoricano, si annunciano altri ospiti nel corso di questa ventiduesima stagione, come Al Bano, Romina Power e Mario Balotelli.

Per questa prima puntata, non ci sarà la classica lotta agli ascolti con uno show RAI, infatti la prima rete trasmetterà l’incontro di calcio tra Bologna e Juventus, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La sfida RAI-Mediaset partirà dal prossimo sabato, quando Maria De Filippi dovrà fronteggiarsi con Amadeus, che su Rai Uno proporrà la seconda edizione di Ora o mai più.