È stato uno dei protagonisti indiscussi della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi e dopo un periodo di pausa è tornato sul palco: stiamo parlando del cantante Riccardo Marcuzzo, conosciuto come Riki, che da poco ha pubblicato il suo nuovo singolo Ferrari White, brano che segna una svolta nel suo percorso artistico.

Ma Riki sembra pronto a gandi cambiamenti nella sua vita, non solo per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, ma anche dal punto di vista sentimentale. Il cantante, infatti, ieri è stato paparazzato da Whoopsee per le strade di Milano in compagnia dell’ex concorrente de La pupa e il secchione Stephanie Bellarte.

I due sono stati avvistati mentre passeggiavano per le vie della città mano nella mano, complici e sorridenti. Poi si sono fermati e si sono scambiati un romantico bacio, fugando così ogni dubbio sulla natura del loro rapporto.

Per entrambi si tratta del primo avvistamento pubblico dopo la fine delle rispettive relazioni. Riki, dopo aver chiuso la sua storia con una ragazza di nome Sara, lo scorso anno era stato pizzicato in compagnia della modella Ella Ayon, ma da quel momento della vita sentimentale del giovane cantante non si era saputo più nulla.

Stephanie, invece, fino a poco tempo fa era legata ad Alessio Guidi, conosciuto all’interno del programma La pupa e il secchione, all’interno del quale il ragazzo vestiva proprio i panni del “secchione”. I due si erano conosciuti e innamorati all’interno del programma lo scorso anno e tra alti e bassi la loro storia era proseguita anche fuori dal programma. I due non hanno mai pubblicato annunciato la loro separazione, ma le immagini che la ritraggono in compagnia del cantante non lasciano dubbi sulla fine del loro rapporto.

Con queste immagini sembra quindi aprirsi un nuovo capitolo per quanto riguarda la vita sentimentale del cantante e dell’ex Pupa.