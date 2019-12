Riccardo Guarnieri ha chiesto la mano di Ida Platano

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono conosciuti nel parterre del Trono Over del programma televisivo “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi. Dopo alcuni mesi hanno deciso di conoscersi al di fuori del programma televisivo ed iniziare una frequentazione che hanno successivamente deciso di mettere alla prova all’interno del docureality di Canale 5 “Temptation Island” in cui i due, dopo alcuni avvicinamenti pericolosi con i rispettivi tentatori, al termine di un falò di confronto anticipato hanno deciso di uscire insieme dal villaggio della tentazioni.

La loro storia è sempre stata caratterizzata da alti e bassi e da rotture seguite da riconcilazioni, tanto da esser più volte tornati nel parterre del trono over. Nelle ultime puntate andate in onda Ida lamentava infatti a Riccardo scarse dimostrazioni d’amore e lui ha evidentemente voluto far ricredere la sua Ida ed i telespettatori.

Dalle ultime anticipazioni della puntata registrata sabato 30 novembre, scopriamo infatti un’inaspettata notizia: Riccardo avrebbe chiesto ad Ida di sposarlo. Ida, entrata nello studio del programma televisivo avrebbe espresso alcuni dubbi riguardanti i suoi sentimenti nei confronti del bel Riccardo, dovuti ai momenti di crisi vissuti recentemente.

Riccardo, dietro le quinte, ha ascoltato le parole espresse da Ida ed è entrato nello studio triste e pensieroso, visto che aveva già in mente la proposta di matrimonio. Maria De Filippi gli ha consigliato di proseguire secondo i suoi piani e fare la dichiarazione alla sua Ida. Riccardo le ha dunque consegnato un anello ed espresso i suoi sentimenti.

Ida è rimasta inevitabilmente sorpresa e non ha saputo cosa rispondere. La conduttrice ha dunque invitato la coppia a ballare, con il sottofondo delle parole della canzone di Alberto Urso “E poi ti penti” e alla fine del ballo Riccardo ha preso la sua bella in braccio, portandola fuori dallo studio televisivo. Non sappiamo dunque quale sia stata la risposta della dama del trono over, non ci resta che attendere la prossima puntata.