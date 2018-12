Rete 4 festeggia la fine del 2018 con una puntata speciale de "Il Segreto"

Cosa ne pensa l’autore

Giovanni Rosato - Non so se questa puntata speciale del Segreto avrà il successo sperato. La sera del 31 dicembre il pubblico televisivo di solito sceglie di vedere i concerti in diretta trasmessi dalla rete principali in attesa dell'arrivo della mezzanotte. Forse trasmessa in un altro giorno dell'anno sarebbe stata molto seguita. Non è escluso però che una fetta di pubblico sceglierà di aspettare l'arrivo del nuovo anno in compagni della loro amatissima Pepa Palmes.