Reazione a Catena, polemiche per il tempo nell’ultima prova: arriva la spiegazione

Il quiz dell’estate che ormai ci accompagna da anni nel preserale di Rai 1, sta facendo discutere parecchio nelle ultime ore. I telespettatori di “Reazione a Catena” si sono accorti di “un’ingiustizia” durante l’ultima prova e si sono riversati sui social per protestare e capire cosa sia successo. Vediamo meglio di cosa si tratta.

La trasmissione condotta da Marco Liorni su Rai 1 che ogni estate regala molte soddisfazioni alla rete ammiraglia Rai, nella puntata di ieri ha scatenato una vera e propria polemica, in quanto alcuni spettatori hanno notato che alle neo campionesse “Le giuste in tempo” è stato dato un tempo più ridotto rispetto al solito per indovinare la parola mancante.

Il montepremi potenziale era di 13.550 euro e la parola data “Misura”, quella da indovinare era “Co…..e”. Il trio non ha avuto il colpo di genio e così ha pensato di comprare il terzo elemento, “Sigillo”, dimezzando il montepremi che è arrivato a 6.625 euro. Alla fine la risposta delle concorrenti è stata “Corone”, ma purtroppo quella giusta era “Contatore”.

Monta la polemica intorno a “Reazione a Catena”: ecco la spiegazione

Niente di fatto per il trio, come spesso accade, ma in questa occasione i telespettatori hanno notato una sorta di ingiustizia e cioè una riduzione notevole del tempo assegnato per rispondere. Si è così creata una polemica via social fatta di post pieni di lamentele per quella che, secondo molti, è stato un vero e proprio colpo basso nei confronti delle ragazze.

La spiegazione, però, non è tardata ad arrivare e sembra aver messo fine a questa bagarre. In pratica, come tutti sanno, il programma di Liorni non è live e quindi necessita di un montaggio, infatti la trasmissione dura molto di più in fase di registrazione rispetto alla messa in onda. Questo comporta dei tagli necessari per rispettare i tempi della programmazione della rete e quindi la redazione di “Reazione a Catena” ha deciso di tagliare proprio il momento in cui le tre campionesse ragionavano sulla risposta da dare. L’arcano è stato svelato per buona pace di tutti.