Reazione a Catena – L’intesa vincente: Marco Liorni è il nuovo conduttore

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Sembra sia arrivato il momento giusto per Marco Liorni di condurre "Reazione a Catena". Per il conduttore questa è una opportunità da non sprecare, poiché la trasmissione porta molta visibilità. Per Liorni non sarà comunque un compito facile, poiché il successo di Gabriele Corsi, fino a questo momento, non è stato eguagliato da nessuno.