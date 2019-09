Reazione a Catena, il ritorno de "I Tre di Denari" per il torneo dei campioni

“Reazione a Catena”, il preserale di Rai 1 che sta avendo grande successo e che per tutta l’estate ha accompagnato i telespettatori, condotto da Marco Liorni, si sta per avviare alla sua conclusione e lo fa in grande stile con il torneo dei campioni e il ritorno di un trio che è da sempre nel cuore del pubblico, I Tre di Denari.

Da mercoledì 18 settembre sino a domenica 22 settembre va in onda il torneo dei campioni con i concorrenti che sono stati vincitori per molte puntate accumulando record di vincita e cifre altissime. In queste puntate, il pubblico potrà ammirare il ritorno in trasmissione dei Tre di Denari che tanto affetto hanno lasciato agli spettatori.

Durante queste puntate del torneo dei campioni, il procedimento sarà più o meno il seguente. Nella giornata di mercoledì 18 settembre che dà l’avvio al torneo, si avvicendano, come sempre, due squadre di campioni e chi vince passa alla serata successiva, e così via fino al 22 settembre, la serata finale e conclusiva del preserale che vede un ritorno speciale.

Nella finalissima, la squadra campione che riesce ad accedere, deve sfidare I Tre di Denari: Francesco Nonnis, Marco Burato e Michael Di Liberto che sono stati campioni per ben 35 puntate aggiudicandosi la cifra di 400 mila Euro, un record che non è mai stato battuto da nessuno. Il trio ha all’attivo un altro grande record: nell’Intesa Vincente, hanno accumulato una media di 26 prole indovinate.

Gli spettatori non vedranno l’ora di rivedere questo trio e di tifare per loro. Inoltre, terminata la puntata di domenica 22 settembre, il preserale saluta il pubblico affezionato dando l’appuntamento alla prossima estate per divertirsi insieme con le parole e collezionare un altro grande successo, proprio come accaduto quest’anno. A partire da lunedì 23 settembre, torna il consueto appuntamento quotidiano con “L’eredità” con la conduzione di Flavio Insinna, sempre sulle reti di Rai 1.