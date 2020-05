Reazione a Catena: il quiz dell’estate ritorna su Rai 1

Nonostante le difficoltà di questo momento e le incertezze che hanno caratterizzato i palinsesti televisivi causate dall’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, anche quest’anno Rai 1 ha deciso di riproporre uno dei quiz di maggiore successo del suo palinsesto: Reazione a Catena, il game show estivo che fino a settembre prenderà il posto de L’Eredità, in cui terzetti di concorrenti si sfidano sulla loro conoscenza della lingua italiana provando a portare a casa un corposo montepremi ogni giorno.

Quest’anno, rispetto agli anni precedenti, il quiz partirà con qualche settimana di ritardo (nel 2019 lo show era iniziato nei primi giorni del mese di giugno) e per la precisione il 29 giugno, sempre condotto da Marco Liorni. Quella che sta per arrivare sarà un’estate molto impegnativa, ma allo stesso tempo proficua e ricca di soddisfazioni professionali, per il conduttore romano che sarà impegnato per sei giorni su sette con la rete ammiraglia Rai: Marco Liorni, infatti, sarà alle prese da lunedì a venerdì con la nuova versione del suo programma Italia Sì, che per l’occasione cambia nome in Italia si! Morning.

Il sabato pomeriggio, invece, andrà in onda la versione tradizionale della trasmissione. Ogni sera, poi, a partire dalle 18.45 il game show, le cui selezioni per trovare nuovi concorrenti sono ancora in pieno svolgimento. Anche quest’anno Reazione a Catena andrà in onda dagli studi di Napoli.

Non solo Reazione a Catena partirà in ritardo rispetto al solito: anche Uno Mattina Estate, infatti, partirà a fine giugno quando terminerà la versione tradizionale del programma condotto da Valentina Bisti e Roberto Poletti.

Anche La vita in diretta estate inizierà a fine giugno e sarà condotta da Andrea Delogu e Roberto Poletti; sorte diversa invece avrà Storie italiane condotto da Eleonora Daniele, vicina al parto: il programma chiuderà a inizio giugno e sarà sostituito da Marco Liorni. Il 1 giugno chiuderà anche Vieni da me di Caterina Balivo e sulla sorte del programma la Rai non ha ancora le idee chiare.