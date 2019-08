"Reazione a Catena", giorni contati per il programma condotto da Marco Liorni

Programma lanciato dall’ammiraglia Rai, quella di “Reazione a catena” è stata una stagione estiva ricca di soddisfazioni. Numerose sono state le serate dove ha raggiunto il record di ascolti, riuscendo, a più riprese, anche nell’arduo compito di battere il programma condotto da Gerry Scotti “Caduta libera“, spodestando il record di audience, che da mesi deteneva il programma di casa Mediaset.

Il programma targato Rai ha saputo quindi ben destreggiarsi nell’avvincente sfida con la Mediaset, uscendone vittoriosa. A dare un contributo sostanziale a questa vittoria dal punto di vista di share, è stato soprattutto la grande professionalità e bravura del noto conduttore Marco Liorni.

Ma come tutte le cose belle, anche il programma in questione “Reazione a catena” a breve volgerà al termine, lasciando spazio quindi a programmi più consoni per la stagione autunnale imminente. Come ogni anno infatti, alla fine dell’estate, vi è anche la conclusione dei programmi prettamente estivi, che hanno saputo ben accompagnare i telespettatori durante tutto l’arco estivo.

Pare infatti che il programma di Liorni, o almeno la sua versione classica del programma, stia per chiudere definitivamente per questa stagione, concludendo in bellezza con la messa in onda, negli ultimi giorni, della sfida dei campioni. La sfida dei campioni riguarda principalmente una gara contesa tra i vari campioni che hanno partecipato al quiz show, comprendenti anche i partecipanti delle passate edizioni del noto gioco a premi; di fatto saranno presenti anche un trio molto famoso ed amato dal pubblico “I tre di denari“.

L’ultima puntata ufficiale quindi, considerando anche la sfida tra i campioni, verrà trasmessa il giorno 22 Settembre. Già dal prossimo mese quindi, sarà possibile assistere alle ultime puntate di “Reazione a catena” per poi cedere successivamente il posto al programma consueto che viene trasmesso da anni, nel periodo autunnale ed invernale, “L’eredità“, questa volta condotto da Flavio Insinna. Non resta quindi che godersi le ultime giornate estive, e con esse anche le ultime puntate di “Reazione a catena”.