Reazione a catena, cambia il conduttore. Gabriele Corsi rimpiazzato da un collega Rai

Marco Liorni in pole position per subentrare al posto di Gabriele Corsi. Secondo quanto riporta un’affidabile fonte, ossia il magazine Vanity Fair, a prendere il posto di Gabriele Corsi, dal 2018 volto del quiz estivo di Rai Uno, potrebbe essere Marco Liorni.

Sarebbe lui, infatti, in prima linea per la conduzione dello show preserale di Rai Uno, in seguito all’esperienza di Gabriele Corsi, che è subentrato al posto di Amadeus nell’anno 2018, consegnando il game show in ottima salute. Si parla del 25,7% di share e ben 4 milioni di telespettatori.

Reazione a catena ha già cambiato presentatore ben 4 volte. Ad esordire fu Enzo Ghinazzi in arte Pupo, seguito dalla scoppiettante comicità di Pino Insegno, *seguito dalla professionalità di Amadeus, finendo con l’indiscutibile simpatia di Gabriele Corsi. Adesso i piani alti di Viale Mazzini potrebbero scombinare nuovamente le carte in tavola, puntando su un conduttore che a mamma Rai ha dato tutto sé stesso ne “La Vita in Diretta”: Marco Liorni.

Per il il 53enne romano si tratterebbe di un’interessante promozione, oltre che dell’ennesima sfida professionale. Per circa 8 anni, si sa, il caparbio Liorni ha affrontato con orgoglio la concorrenza spietata di Mediaset, dando anima e cuore al contenitore pomeridiano Rai “La Vita in Diretta“.

Tuttavia questa indiscrezione non è ancora ufficiale. Non sussistono dubbi che un volto popolare e confortante come quello di Marco Liorni possa rappresentare una garanzia per i telespettatori di Rai Uno, da tempi immemori affezionati al suo stile educato e mai fuori dagli schemi.

Ciononostante, resta da comprendere in che modo spiegare il benservito a Gabriele Corsi, il quale ha portato ottimi risultati al quiz show estivo. Intanto ai telespettatori e agli utenti social non va giù questa ipotesi riguardante il cambio di conduzione. Sul web c’è chi non riesce a capacitarsi dell’ipotetico addio di Corsi.