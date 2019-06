Reazione a Catena, boom di ascolti per il quiz show di Rai 1

Inizia la stagione Estiva e come da tradizione inizia anche il famoso quiz show di casa Rai “Reazione a catena” dove quest’anno alle redini del programma troviamo il famoso conduttore Marco Liorni. Il presentatore dopo qualche puntata di rodaggio ora sembra a suo agio nella conduzione della trasmissione, diventando un conduttore bravo ed efficace. Di recente è stato intervistato dal settimanale Nuovo: “È un bel salto per me, è la prima volta che conduco un game. A Reazione a Catena ho più spazio per sorridere, ma anche per dedicarmi alla nostra lingua: in un’epoca in cui impazzano le parole scritte sui social, è un piacere esplorare la bellezza dell’italiano!“, ha confessato Marco Lioni.

Ed anche grazie a alla nuova conduzione, il famoso quiz show nelle ultime puntate ha raggiunto dei notevoli indici di share in grado di battere la rivale Mediaset con il suo show di spicco “Caduta libera” su Canale 5.

I dati parlano chiaro, “Reazione a catena” nelle scorse puntate, trasmesse in fascia pre serale su Rai 1, è riuscita a raggiungere uno share del 23,5 % ovverosia quasi 3,5 milioni di telespettatori; la concorrenza ha raggiunto invece il 21 % di share. Raramente in passato si era arrivati a un traguardo del genere in grado si sbaragliare persino le aziende rivali.

I numeri sono molto eloquenti quindi, e la scelta di Marco Liorni nella conduzione a quanto pare è stata una mossa vincente che non ha fatto rimpiangere il sostituito Gabriele Corsi, conduttore che ha saputo ben traghettare il quiz game della passata edizione.

C’è da aggiungere che Liorni nonostante la sua poca dimistichezza nell’ambito del quiz show ha comunque la sua bella carriera da conduttore, in passato infatti ha condotto il famoso programma sempre dell’azienda Rai “La vita in diretta“. Pare quindi di Liorni nella conduzione della nuova stagione del programma sia un scelta giusta ed efficace.