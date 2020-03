Raoul Bova rivela: "Voglio raccontare gli eroi della Croce Rossa"

In seguito all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, oltre all’operato di medici, infermieri che si è prodigato e si sta prodigando per proteggere i pazienti, Raoul Bova ha deciso di celebrare questi eroi come lui li definisce in una serie tv per raccontare il loro lavoro e la loro attenzione verso il prossimo.

Come anticipa all’Ansa, ecco le sue parole e obiettivo in merito: “Racconterò questi eroi delle emergenze, questi volontari di tutte le età dal cuore immenso, pronti ad aiutare. Una serie sulla Croce Rossa Italiana la studiavo da tempo, ora con il coronavirus è diventato un progetto concreto già in avanzata fase di scrittura, pronti a girare appena si potrà, andando anche nei luoghi zona rossa”.

Una serie che vuole celebrare questi eroi che stanno lavorando in questi giorni di pandemia rischiando anche la loro stessa vita per aiutare più persone possibili. Raoul Bova ha già anche in mente come impostare la serie che sarà suddivisa in sei episodi. Una prima parte racconta di tutti coloro che si sono adoperati per affrontare l’emergenza italiana del Covid-19, compreso anche i centri focolai quali Bergamo e Milano, in primis.

Una seconda parte si focalizza sugli scenari internazionali, compreso le zone di Madrid, Inghilterra, Germania e anche gli Stati Uniti in cui la situazione ha toccato punte altissime. Il focus rimane sempre gli operatori e l’organizzazione internazionale che si è data da fare durante questa emergenza, compreso anche gli aiuti da parte della Russia e della Cina con le mascherine.

Raoul Bova sarà non solo il protagonista, ma anche il produttore di questa fiction con Rb Production insieme alla Connecting Talents. L’attore conosce molto bene il lavoro della Croce Rossa, dal momento che è stato in prima linea per il terremoto di Amatrice e con la fondazione Francesca Rava per gli aiuti ad Haiti.

Lo stesso attore, come tutti gli italiani, è in quarantena e racconta di trascorrere le giornate d’isolamento “pulendo: ho preso ogni tipo di elettrodomestico per tenere pulita la casa, vaporizzare, sanificare, tutto antibatterico. Poi mi metto al lavoro ma dedico anche tanto tempo alle mie bambine Alma e Luna giochiamo balliamo cantiamo e con Rocio”.