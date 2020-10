Raoul Bova dimagrito, la sua confessione a Verissimo

Il dimagrimento di Raoul Bova ha allarmato un po’ tutti, ma l’attore ha voluto rassicurare tutti dicendo che perdere i chili di troppo lo ha liberato dalle tante paure che negli ultimi tempi lo attanagliavano. Ospite a Verissimo nella puntata di sabato 23 ottobre 2020, insieme alla compagna Rocio Munoz Morales, Bova si è soffermato su quanto gli è accaduto in quest’ultimo periodo.

L’attore ha perso entrambi i genitori a poca distanza l’uno dall’altro, il che ha contribuito ad accentuare il suo malessere. Proprio la sofferenza e lo stress hanno fatto scattare in lui la molla per rimettersi in forma e prendersi cura del suo corpo come non faceva da tempo. Perdere i chili di troppo lo ha aiutato notevolmente a riconquistare un po’ di serenità e adesso sta molto meglio, soprattutto psicologicamente.

Nello studio di Verissimo ha parlato di mamma Rosa e di come la sua morte lo ha spiazzato. Lo stesso Bova ha affermato che potrebbe essere morta di Covid, anche perché aveva problemi ai polmoni, ma nessuno lo saprà mai con certezza. La sua perdita lo ha gettato nella sofferenza, ma ad aggravare il tutto è stata anche la rottura di una gamba.

Le cure e la mancata attività gli hanno fatto mettere su venti chili. E’ stato grazie alla sua compagna e ai suoi figli che è riuscito a rialzarsi, ha perso peso e si è liberato anche dei pensieri cattivi che aveva nella mente. Adesso sta bene e il lavoro va a gonfie vele.

Durante l’intervista ha auspicato il desiderio che i suoi figli si vogliano tutti bene, sia quelli avuti con l’ex moglie Chiara Giordano che quelli avuti con l’attuale compagna Rocío Morales. I due sono infatti genitori di due bambine, Luna e Alma, che pare oggi siano in buoni rapporti con Alessandro Leon e Francesco, avuti con l’ex moglie.