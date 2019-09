Rai, le riflessioni del Cda per il calo di ascolti della trasmissione "La Vita In Diretta"

E’ stato convocato il Cda della Rai in quanto devono essere fatte delle valutazioni intorno al calo degli ascolti evidenti in programmi storici e di successo. Un esempio si ritrova nella trasmissione “La Vita In Diretta”, presentata da Lorella Cuccarini che ha diminuito lo share e all’esordio è stato sconfitto dal programma di Barbara D’Urso.

La conduzione è affidata ad Alberto Matano e Lorella Cuccarini, ma i dati dicono che lo share è diminuito rispetto alle precedenti stagioni. E’ lunga la lista delle trasmissioni che stanno attraversando un momento complicato in termini di ascolti, come dimostrano “Unomattina estate” e “Unomattina”.

Un calo di ascolti preoccupante

Lo stesso discorso vale per il programma “La Prova Del Cuoco” presentato da Elisa Isoardi che sta registrando uno share al ribasso rispetto allo scorso anno.

Il Cda si è reso conto che si stanno perdendo molti telespettatori e ha voluto fare delle riflessioni serrate in merito alla questione. A quanto pare il popolo ha deciso di fuggire dai programmi della Rai e la consigliera del Partito Democratico Rita Borioni ha voluto fare una riunione dopo la pausa estiva per affrontare questo argomento.

Roberto Poletti, conduttore di Unomattina, sta facendo i conti con un calo evidente degli ascolti della trasmissione più seguita in quel tipo di fascia oraria. Un momento difficile è attraversato anche da Elisa Isoardi, che si è vista dimezzato di tre punti e mezzo il livello degli ascolti. Lorella Cuccarini, dal canto suo è stata battuta da Barbara D’Urso su Canale 5 e La Vita In Diretta si è fermata a uno share pari al 13,9%. Un dato preoccupante si ritrova nella crisi attraversata dalla trasmissione serale intitolata “Porta A Porta”, per la conduzione di Bruno Vespa che ha dovuto fare i conti con un 4,7% in meno. Di conseguenza stanno ottenendo maggiori ascolti programmi di rilievo trasmessi su Rete 4 e La7.